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Боїться перевороту? Лукашенко активно готує «народне ополчення»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Боїться перевороту? Лукашенко активно готує «народне ополчення»
Групи народного ополчення будуть особливо потрібні у сільській місцевості
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У Міноборони Білорусії хочуть залучити до народного ополчення понад 150 тисяч людей

До народного ополчення Білорусії хочуть залучити від 100 тис. до 150 тис. громадян по всій країні, заявив міністр оборони країни Віктор Хренін. Про це пише видання СБ. Білорусь сьогодні.

«Це добровольці, їх може бути більше», – зазначив він.

За словами міністра, групи народного ополчення будуть особливо затребувані у сільській місцевості, проте не виключена їхня поява і в Мінську.

«Це стосується і міст, але рішення про створення прийматимуть безпосередньо на місцях відповідні керівники. Може, у Мінську й не треба буде народне ополчення створювати. Тут як вирішить голова Мінського міськвиконкому, так і буде. Ми побачили, що більший запит саме у сільській місцевості, там, де на кілька сільрад може бути лише один дільничий», – прокоментував посадовець.

Там потрібні люди, які в період військового стану сприятимуть  «підтримці порядку», вважає міністр оборони Білорусі. За його словами, у період військового стану на селі потрібні люди, які допоможуть місцевій владі підтримати лад у ситуації, «коли не виключена діяльність різних диверсійних груп, розгул злочинності, мародерство».

«Ми дивимося, як відбувається конфлікт на півдні (в Україні – прим. «Главком»), і бачимо, що нам потрібен такий склад, такий орган, на додаток до системи забезпечення обороноздатності нашої країни», – наголосив міністр.

Законопроект про народне ополчення в Білорусії підготували міноборони разом із МВС.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко раніше вимагав, щоб за кожної сільради було створено загін людей у ​​50 ополченців. У документі передбачено, що склад, кількість, завдання народного ополчення визначатимуть органи місцевої влади.

«Однак основним завданням для народного ополчення залишається захист насамперед свого будинку, свого майна та виконання заходів щодо забезпечення правопорядку спільно з міліцією», – вважає Віктор Хренін.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки винесено проект оновленої Концепції національної безпеки Білорусі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його нібито адаптовано під реалії сьогоднішнього дня. 

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Теги: Білорусь міністр Олександр Лукашенко Міноборони добровольці президент конфлікт

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