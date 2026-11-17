Більшість опитаних жителів Німеччини підтримують проведення дострокових парламентських виборів, не чекаючи завершення повноважень чинного уряду канцлера Фрідріха Мерца. Водночас ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) випереджає партії правлячої коаліції за рівнем електоральної підтримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild та YouGov.

За результатами опитування інституту INSA, проведеного на замовлення Bild, 58% респондентів виступають за дострокові вибори до Бундестагу. Натомість 26% вважають, що нинішня коаліція Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) має продовжувати роботу до 2029 року.

Водночас ставлення до дострокових виборів суттєво відрізняється залежно від партійних симпатій. Серед прихильників ХДС/ХСС 60% підтримують збереження чинного уряду до завершення його повноважень. Серед виборців СДПН такої позиції дотримуються 50%.

Нинішня коаліція на чолі з Фрідріхом Мерцом сформувалася після парламентських виборів 2025 року. За звичайним виборчим календарем наступне голосування до Бундестагу має відбутися у 2029 році.

Окреме опитування YouGov, проведене з 13 до 16 листопада серед 1790 респондентів, показало, що найбільшу підтримку має «Альтернатива для Німеччини» – 29%. Порівняно з жовтнем її рейтинг зріс на один відсотковий пункт.

На другому місці опинився блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца з результатом 19%. Відставання від АдН становить десять відсоткових пунктів.

Соціал-демократична партія Німеччини та «Зелені» отримали по 15% підтримки. За Ліву партію готові проголосувати 10% опитаних, а за Вільну демократичну партію – 5%.

Отже, згідно з опитуванням YouGov, сукупна підтримка двох партій чинної урядової коаліції становить 34%, тоді як АдН одноосібно має 29%.

Водночас результати соціологічних досліджень відображають настрої респондентів на момент опитування, а не фактичні результати майбутніх виборів. Проведення дострокового голосування потребуватиме відповідних конституційних процедур.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про падіння рейтингу канцлера Фрідріха Мерца на тлі зростання популярності АдН. За даними опитування ARD-DeutschlandTrend, його діяльністю були задоволені лише 13% німців, що стало одним із найнижчих показників за історію відповідних досліджень.

Також «Главком» писав про результати виборів у Саксонії-Ангальт, де АдН здобула 44,4% голосів за даними екзитполів. Консерватори Мерца суттєво відстали від ультраправої партії.

Крім того, «Главком» повідомляв про заклик представника «Альтернативи для Німеччини» скасувати санкції проти Росії та припинити допомогу Україні. Партія виступає за перегляд політики Берліна щодо Москви.