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Канцлер Німеччини опинився під загрозою відставки вже цієї осені: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцлер Німеччини опинився під загрозою відставки вже цієї осені: причина
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц втратив підтримку німців
фото: ЕРА

У правлячі партії дедалі активніше обговорюють зміну канцлера, а вирішальними для Фрідріха Мерца можуть стати вересневі вибори на сході країни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може зіткнутися із загрозою дострокової відставки вже восени 2026 року. У німецьких політичних колах почали обговорювати сценарій його заміни через рекордно низькі рейтинги та стрімке посилення «Альтернативи для Німеччини» (АдН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Вересневі вибори можуть визначити долю канцлера

За даними видання, у німецькому політикумі дедалі відкритіше обговорюють так званий Kanzlertausch – зміну канцлера. Хоча публічно проти Мерца наразі не виступив жоден високопоставлений представник його політичної сили, за лаштунками політики правоцентристського Християнсько-демократичного союзу вже розглядають можливість заміни глави уряду після трохи більше ніж року його перебування на посаді.

Головним випробуванням для Мерца можуть стати регіональні вибори у вересні. Соціологічні опитування свідчать, що 6 вересня АдН може здобути абсолютну більшість у Саксонії-Ангальт. 20 вересня партія претендує на перемогу в Мекленбурзі-Передній Померанії та високий результат у Берліні.

Саме серйозна поразка ХДС на сході країни може стати поштовхом до спроби змінити канцлера. Прихильники такого сценарію вважають, що консерваторам доведеться мінімізувати політичні наслідки виборів та спробувати відновити рейтинги за допомогою нового лідера.

Найімовірнішим потенційним наступником Мерца називають прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Хендріка Вюста. Можливість такої перестановки вже активно обговорюється у німецьких медіа.

Додатковою проблемою для Мерца стала ситуація всередині ХДС у східних землях. У партії побоюються, що після виборів окремі місцеві політики можуть підтримати земельні уряди на чолі з АдН. Це означало б порушення давньої обіцянки канцлера не допустити ультраправу партію до влади.

Один зі співрозмовників Politico назвав дискусії про відставку Мерца поки що «спекулятивними», однак визнав, що результати вересневих виборів стануть «вирішальними» для політичного майбутнього канцлера.

Рейтинги Мерца падають на тлі зростання підтримки АдН

Ситуацію для Мерца ускладнюють і його особисті рейтинги. За даними ARD-DeutschlandTrend, діяльністю канцлера задоволені лише 13% німців. Це найнижчий показник для чинного глави німецького уряду за майже 30-річну історію проведення цього опитування.

Водночас опитування Politico засвідчило, що АдН стала найпопулярнішою політичною силою Німеччини з підтримкою 28%. Консервативний блок Мерца має 21%.

Низькі рейтинги канцлера пов'язують, зокрема, з невдоволенням виборців станом німецької економіки та скептичним ставленням до запланованих реформ пенсійної системи й охорони здоров'я.

Зміна канцлера може поставити під загрозу коаліцію

Водночас усунення Мерца може створити ще серйозніші проблеми для правлячої коаліції. Найменш конфліктним сценарієм стала б добровільна відставка канцлера, після якої парламентська більшість могла б обрати його наступника.

Якщо Мерц відмовиться залишати посаду, противникам доведеться застосувати конструктивний вотум недовіри – одночасно усунути чинного канцлера та обрати нового. Такий сценарій здатний призвести до розпаду коаліції ХДС/ХСС і соціал-демократів та дострокових парламентських виборів.

Наразі Мерц зберігає підтримку впливових консерваторів. Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер переконаний, що канцлер залишиться на посаді.

«Я твердо переконаний, що Фрідріх Мерц залишиться канцлером. Його зміна вкинула б консерваторів у повний хаос», – заявив Зьодер.

За його словами, спроба змінити канцлера та спровоковані нею дострокові вибори зрештою можуть зіграти саме на користь радикальних політичних сил.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що Росія готується до подальшого розширення військової агресії в Європі. За його словами, потенційними цілями Кремля можуть стати країни Балтії, Молдова та інші європейські держави. Канцлер також наголошував, що Німеччина вже стикається з російськими диверсіями, шпигунством та кібератаками на критичну інфраструктуру.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц відставка

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