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Зеленський повідомив, скільки РФ вже випустила по Україні іранських дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, скільки РФ вже випустила по Україні іранських дронів
Зеленський: нашим військовим 60-70% дронів були збиті
фото: скріншот відео

Зеленський: «Близько 400 іранських дронів вже були використані проти цивільного населення України»

Російські загарбники вже запустили по українській території близько 400 іранських дронів-камікадзе. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Умару Сіссоко Ембало.

«Близько 400 іранських дронів вже були використані проти цивільного населення України... Проте я вдячний нашим військовим, 60-70% були збиті. Це непоганий результат, але я співчуваю всім, хто втратив рідних через атаки іранських дронів» , – заявив голова української держави.

Нагадаємо, генерал США пояснив, чому РФ використовує іранські дрони. Як повідомлялося, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

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Теги: відео Міноборони населення окупанти президент Україна Володимир Зеленський безпілотник Іран війна

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