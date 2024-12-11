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Блінкен назвав умови, за яких США підтримають новий уряд Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блінкен назвав умови, за яких США підтримають новий уряд Сирії
Як заявив держсекретар США, майбутнє Сирії вирішуватиме сирійський народ
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати визнають і повністю підтримають майбутній сирійський уряд

Сполучені Штати підтримають нових сирійських лідерів, якщо вони створять інклюзивний уряд, який «уникатиме використання Сирії як бази для тероризму та не створюватимуть загрозу для своїх сусідів», а також поважатиме міжнародне право і права меншин. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США

За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, Сполучені Штати підтверджують свою повну підтримку політичного переходу під керівництвом і відповідальністю самих сирійців

«Цей перехідний процес має призвести до надійного, інклюзивного управління, не в інтересах лише однієї з груп, яке відповідає міжнародним стандартам прозорості та підзвітності та принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 2254», – зазначив він.

Також США очікують, що уряд має зробити так, аби запаси хімічної або біологічної зброї потрапили під охорону та були безпечно знищені.

Блінкен повторив слова президента США Джо Байдена, який казав, що «зараз усі опозиційні групи, які прагнуть взяти участь в управлінні Сирією, мають продемонструвати свою відданість правам усіх сирійців, верховенству права та захисту релігійних та етнічних меншин».

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Раніше стало відомо, що нову конституцію Сирії буде підготовлено протягом шести місяців, весь перехідний процес буде завершено за 18 місяців.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: США Ентоні Блінкен Сирія уряд

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