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Володимир Фесенко Політолог

Чи справді кадрові рішення Трампа настільки критичні для України?

glavcom.ua
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Питань до майбутньої адміністрації Трампа поки що більше, ніж відповідей
фото з відкритих джерел

«Ключове і останнє слово в багатьох питаннях, зокрема по Україні і завершенню війни між Росією і Україною, буде за Трампом»

Кадрові рішення Трампа. Вже декілька днів поспіль в Україні жваво обговорюють кадрові рішення Трампа. Прискіпливо оцінюється ступінь проукраїнськості або антиукраїнськості кожного представника майбутньої адміністрації Дональда Трампа. В цьому контексті по деяких рішеннях у нас спостерігається майже паніка.

Я б не поспішав робити висновки про наслідки кадрових рішень Трампа. Ці рішення дуже еклектичні і неоднозначні. Це відображення і світогляду Трампа і суперечливої ситуації в Республіканській партії США. Треба брати до уваги, що зараз кадрові рішення Трампа є наслідком виборчої кампанії. Це і подяка конкретним людям за підтримку під час виборів, і відбір посадовців за принципом лояльності особисто Трампу. А як буде далі, покаже практика. І майже напевно можна сказати, що критерієм відбору не було ставлення окремих кандидатів на різні посади до України.

Ключове і останнє слово в багатьох питаннях, зокрема по Україні і завершенню війни між Росією і Україною, буде за Трампом. Я б поки не робив висновків про те, як будуть діяти Марко Рубіо (майбутній держсекретар) чи Майкл Волтц (майбутній помічник Трампа з питань національної безпеки) по їх минулих голосуваннях чи заявах. Їх позиція останнім часом коливалась разом з Трампом. Важливо інше: майбутні держсекретар і помічник Президента США з нацбезпеки мають репутацію «яструбів», є прихильниками силового стримування противників США, і точно не є проросійськими (але і не проукраїнськими). В Росії, наприклад, сенатора Рубіо вважають русофобом. Це явно не найбільш проблемні призначення (а можливо і найбільш виважені) в новій адміністрації Трампа.

От кандидатура майбутнього міністра оборони (який зараз є журналістом телеканалу Fox) явно дивує. Думаю, що кандидатури і майбутнього міністра оборони США, і майбутнього міністра юстиції, і деякі інші, можуть спровокувати конфлікт між цими людьми та їх відомчим deep state (глибинною державою). Але це вже внутрішньо американська проблема.

Всі нинішні призначенці ще мають пройти «обкатку» в процесі ухвалення їх кандидатур Сенатом, а головне пройти перевірку практикою і здатністю «уживатись» з Трампом. Трамп ще не раз буде оновлювати свою адміністрацію.

Для мене найбільш цікавою є подальша доля Маска. Чи буде він працювати в Уряді, або намагатиметься впливати на Уряд як наближений до Трампа радник? Маска назвали одним з очільників майбутнього міністерства ефективності Уряду (разом з одіозним бізнесменом Рамасвамі). Але чому назвали одночасно дві кандидатури? Як вони будуть розподіляти між собою функції щодо керування цим міністерством? І взагалі як будуть уживатись між собою дві гіперамбітні і самолюбиві людини з супер-его – Маск і Трамп? На мій погляд, два таких «ведмедя» на одному гектарі довго співіснувати не зможуть.

Так що, питань до майбутньої адміністрації Трампа поки що більше, ніж відповідей. І 47-й Президент США ще не раз нас здивує своїми кадровими рішеннями.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп президент Марко Рубіо

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