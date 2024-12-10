США можуть виключити зі списку терористичних угрупування, яке скинуло режим Асада

У 2017 році США пропонували винагороду в $10 млн за інформацію про керівника угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані

США визнали «ХТШ» терористичною через звʼязок із «Аль-Каїдою»

США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Повалення режиму Асада завдало сильного удару Ірану та Росії, які підтримували режим Асада для власних геополітичних інтересів. Значну роль у цьому зіграла «Хаят Тахрір аш-Шам» та її лідер Абу Мохаммед аль Джулані. Проте зараз США визнають «ХТШ» терористичною організацією, а у 2017 році пропонували $10 млн за інформацію про Джулані, якого визнають «особливо небезпечним терористом».

США визнали «ХТШ» терористичною через її звʼязок із «Аль-Каїдою». Але в 2016 році Джулані заявив про розрив звʼязків з «Аль-Каїдою» і почав кампанію з ребрендингу себе та свого угруповання.

За словами чотирьох чинних і колишніх посадовців США, знайомих з дискусіями, у Вашингтоні точаться бурхливі дебати з питання, що робити далі з «ХТШ». Раніше президент Джо Байден сказав, що США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади в Сирії в країні. Тоді він зауважив, що дехто з повстанців у минулому «має власний досвід тероризму та порушення прав людини». І попри те, що зараз вони говорять «правильні речі», Вашингтон оцінюватиме не лише слова, а й їхні дії.

За американським законодавством, державний секретар США може оголосити угруповання іноземною терористичною організацією (FTO), якщо воно займається тероризмом та загрожує безпеці США. Позначення FTO дозволяє переслідувати групу та її активних прихильників, а ще вводити санкції.

Організацію можуть виключити зі списку терористичних, але таке рішення часто ухвалюють лише після тривалих обговорень. Крім того, пише Politico, на цей крок важко зважитися політично: жоден президент не хоче, щоб його вважали тим, хто дав терористам повну свободу дій, передчасно знявши позначку FTO.

Politico зазначає, що у Вашингтоні ніхто не шкодує про падіння режиму Асада в Сирії. Але розмірковують, чи є керівник «ХТШ» Аль-Джулані «поміркованим перехідним лідером», як він про себе каже, чи «вовком в овечій шкурі». Поки що в адміністрації Джо Байдена зайняли вичікувальну позицію, заявивши, що стежитимуть за тим, що робитиме «ХТШ».

Раніше «Главком» детально описав шлях керівника угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») Абу Мухаммад аль-Джолані, що здобув популярність після того, як очолив блискавичний військовий наступ, який повалив президента Сирії Башара аль-Асада.

Так, у 2016 році Джолані розірвав зв'язки з «Аль-Каїдою» та перейменував свою групу в «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ»).

США та інші країни визнали «ХТШ» іноземною терористичною організацією. Оскільки вона є наступницею «Фронту Нусра», який був філією «Аль-Каїди», групи, відповідальної за теракти в США 11 вересня. Як вже було зазначено вище, Аль-Джолані приєднався до «Аль-Каїди» в Іраку після вторгнення США, за що і був затриманий і ув'язнений американцями.

Тоді США пропонують винагороду в $10 млн за інформацію про Аль-Джолані. Західні держави вважали відокремлення від «Аль-Каїди» лише прикриттям.