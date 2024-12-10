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Люди втрачали памʼять, матері були за ґратами з дітьми. Як режим Асада катував громадян у вʼязницях

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Люди втрачали памʼять, матері були за ґратами з дітьми. Як режим Асада катував громадян у вʼязницях
Протягом майже 14 років війни в Сирії понад 100 тис. людей зникли безвісти – зокрема і у сумнозвісних в’язницях режиму, підкреслює The Guardian
колаж: glavcom.ua

За роки війни правозахисні організації виявили на території Сирії майже 30 в’язниць і центрів ув’язнення, де затриманих регулярно піддавали тортурам і вбивали

Після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.

Седная, відома також як «людська скотобійня» – це військова в’язниця поблизу Дамаска в Сирії. Протягом останніх днів, коли представники сирійської опозиції почали випускати людей із цієї «катівні», світ був шокований історіями бранців та їхніми світлинами. Записи були опубліковані Асоціацією в’язнів і зниклих безвісти у в’язниці Седная (ADMSP), яка базується в Туреччині.

В’язниця використовувалася для утримання тисяч в’язнів, як звичайних цивільних людей, так і антиурядових повстанців, опонентів режиму та політичних бранців.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який працює в еміграції з Британії, ще в січні 2021-го року повідомляв, що до 30 тис. ув’язнених були жорстоко вбиті режимом Асада у в’язниці Седная від початку громадянської війни в Сирії – зокрема внаслідок тортур, жорстокого поводження та масових страт. 

На відео один із чоловіків кричить, що був увʼязненим понад 10 років. Інший ж запитує, що сталося, на що йому відповідають, що «режим впав». Він кричить від щастя.

Протягом майже 14 років війни в Сирії понад 100 тис. людей зникли безвісти – зокрема і у сумнозвісних в’язницях режиму, підкреслює The Guardian. Тож коли сирійські повстанці на чолі з ісламістським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) почали витісняти сили Башара Асада з сирійських міст, вони також випустили бранців із кількох нажорстокіших місць утримання.

«Чимало з них вийшли знесиленими та виснаженими під яскраве грудневе сонячне світло – назустріч заплаканим членам родин, які навіть не підозрювали, що вони ще живі. Деякі намагалися зрозуміти, що Асада повалено. Декому з тих, кого утримували ще довше, ніколи навіть не повідомляли, що він став наступником свого батька Хафеза, який помер у 2000 році», – пише The Guardian.

Зараз у соцмережах сирійці розповсюджують фотографії звільнених в'язнів. Це допомагає людям розшукувати своїх рідних.

Видання також наводить деякі приголомшливі історії таких звільнених бранців. Серед них пілот Рагад аль-Татарі, який відмовився бомбити місто Хама під час повстання проти Хафеза аль-Асада в 1980-х роках – за попередніми даними, його звільнили через 43 роки в ув’язненні.

Серед звільнених була і Таль аль-Маллухі, яку заарештували 15 років тому – тоді дівчині було 19 років, її ув’язнили в 2009-му році за публікацію в блозі з критикою корупції в державі. 

Ще один з нещодавно звільнених бранців тюрми Седная зазнав такого жорстокого поводження, що втратив пам’ять і майже не міг говорити. Його родина повідомила, що йому було 20 років і він був студентом медичного факультету, коли зник 13 років тому.

Ще один зі звільнених бранців розповів на відео нижче, що наглядачі в’язниці щоранку «вигукували імена і вели в'язнів на страту. Потім викладали тіла, наче це були ящики з картоплею», – додав він. За словами цього в’язня, у в’язниці Седная «людина помирала сотнею смертей перед стратою… це щось невимовне».

До слова, ще в 2017 році супутникові знімки виявили в Седнаї новий крематорій для утилізації тіл.

Люди втрачали памʼять, матері були за ґратами з дітьми. Як режим Асада катував громадян у вʼязницях фото 1
знімок: DigitalGlobe/Handout via REUTERS

Кореспондент видання, якому вдалося потрапити на територію в’язниці 9 грудня 2024 року, повідомив, що умови утримання в ній були «жахливими». На відео нижче він розповідає про «середньовічні картини: у клітках і камерах, де не вистачило б місця і на чотирьох осіб, утримували десятки». Журналіст також підтвердив, що у в’язниці наразі намагаються доступитися до її підземних рівнів, якщо вони дійсно існують.

Під час Арабської весни 2011 року тисячі людей були заарештовані в Сирі за участь у протестах проти влади Башара Асада. Пізніше витоки документів довели, що сирійський апарат державної безпеки розглядав ув’язнення як ключовий спосіб придушення інакомислення.

У подальші роки війни величезна мережа місць утримання, центрів ув’язнення та в’язниць стала сумно відомою через свої жорстокі методи тортур, які, за словами правозахисних груп, застосовувалися в надзвичайно широких масштабах.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття. 

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: Сирія Башар Асад журналіст місто пілот відео

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