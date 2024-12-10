Люди втрачали памʼять, матері були за ґратами з дітьми. Як режим Асада катував громадян у вʼязницях

Протягом майже 14 років війни в Сирії понад 100 тис. людей зникли безвісти – зокрема і у сумнозвісних в’язницях режиму, підкреслює The Guardian

За роки війни правозахисні організації виявили на території Сирії майже 30 в’язниць і центрів ув’язнення, де затриманих регулярно піддавали тортурам і вбивали

Після повалення режиму Башара Асада і взяття під контроль столиці – Дамаску – сирійські повстанці звільнили бранців з деяких найбільших в’язниць у Сирії. Серед них – Седная, де не лише Башар Асад, а й його попередники утримували деяких в’язнів десятиліттями.

Седная, відома також як «людська скотобійня» – це військова в’язниця поблизу Дамаска в Сирії. Протягом останніх днів, коли представники сирійської опозиції почали випускати людей із цієї «катівні», світ був шокований історіями бранців та їхніми світлинами. Записи були опубліковані Асоціацією в’язнів і зниклих безвісти у в’язниці Седная (ADMSP), яка базується в Туреччині.

В’язниця використовувалася для утримання тисяч в’язнів, як звичайних цивільних людей, так і антиурядових повстанців, опонентів режиму та політичних бранців.

A video shared by the Association of Detainees and Missing Persons of Sednaya Prison (ADMSP) shows #Syrians heading to the prison on the outskirts of #Damascus to check on their detained relatives after opposition fighters stormed the prison and released all the detainees. pic.twitter.com/QWQGIuWBX4 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 9, 2024

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який працює в еміграції з Британії, ще в січні 2021-го року повідомляв, що до 30 тис. ув’язнених були жорстоко вбиті режимом Асада у в’язниці Седная від початку громадянської війни в Сирії – зокрема внаслідок тортур, жорстокого поводження та масових страт.

На відео один із чоловіків кричить, що був увʼязненим понад 10 років. Інший ж запитує, що сталося, на що йому відповідають, що «режим впав». Він кричить від щастя.

Look at the joy on the faces of the prisoners as they are freed! #Syria



“I have been in prison for 10 years. What happened?”....“The regime fell!”#ردع_العداون pic.twitter.com/50kX2GPNl0 — Muslim Daily (@muslimdaily_) — Muslim Daily (@muslimdaily_) December 8, 2024

Протягом майже 14 років війни в Сирії понад 100 тис. людей зникли безвісти – зокрема і у сумнозвісних в’язницях режиму, підкреслює The Guardian. Тож коли сирійські повстанці на чолі з ісламістським угрупованням Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) почали витісняти сили Башара Асада з сирійських міст, вони також випустили бранців із кількох нажорстокіших місць утримання.

«Чимало з них вийшли знесиленими та виснаженими під яскраве грудневе сонячне світло – назустріч заплаканим членам родин, які навіть не підозрювали, що вони ще живі. Деякі намагалися зрозуміти, що Асада повалено. Декому з тих, кого утримували ще довше, ніколи навіть не повідомляли, що він став наступником свого батька Хафеза, який помер у 2000 році», – пише The Guardian.

Зараз у соцмережах сирійці розповсюджують фотографії звільнених в'язнів. Це допомагає людям розшукувати своїх рідних.

Thousands of Syrians including women and children have been freed from the country's notorious prisons as rebels take over the country.



Sednaya prison has been described as a 'human slaughterhouse' by Amnesty International due to the brutality under the Assad regime. pic.twitter.com/TsEggEf2dl — Channel 4 News (@Channel4News) — Channel 4 News (@Channel4News) December 9, 2024

Видання також наводить деякі приголомшливі історії таких звільнених бранців. Серед них пілот Рагад аль-Татарі, який відмовився бомбити місто Хама під час повстання проти Хафеза аль-Асада в 1980-х роках – за попередніми даними, його звільнили через 43 роки в ув’язненні.

Серед звільнених була і Таль аль-Маллухі, яку заарештували 15 років тому – тоді дівчині було 19 років, її ув’язнили в 2009-му році за публікацію в блозі з критикою корупції в державі.

Ще один з нещодавно звільнених бранців тюрми Седная зазнав такого жорстокого поводження, що втратив пам’ять і майже не міг говорити. Його родина повідомила, що йому було 20 років і він був студентом медичного факультету, коли зник 13 років тому.

Ще один зі звільнених бранців розповів на відео нижче, що наглядачі в’язниці щоранку «вигукували імена і вели в'язнів на страту. Потім викладали тіла, наче це були ящики з картоплею», – додав він. За словами цього в’язня, у в’язниці Седная «людина помирала сотнею смертей перед стратою… це щось невимовне».

TESTIMONY from Syrian Prisoner: Each morning "they would call out names...and be taken to be executed. [They would] then line up the bodies as if they were crates of potatoes.



"In Sednaya Prison, a person would die a hundred deaths before execution...something indescribable." pic.twitter.com/7zbuRVvK7g — Gabriel Noronha (@GLNoronha) December 9, 2024

До слова, ще в 2017 році супутникові знімки виявили в Седнаї новий крематорій для утилізації тіл.

знімок: DigitalGlobe/Handout via REUTERS

Кореспондент видання, якому вдалося потрапити на територію в’язниці 9 грудня 2024 року, повідомив, що умови утримання в ній були «жахливими». На відео нижче він розповідає про «середньовічні картини: у клітках і камерах, де не вистачило б місця і на чотирьох осіб, утримували десятки». Журналіст також підтвердив, що у в’язниці наразі намагаються доступитися до її підземних рівнів, якщо вони дійсно існують.

Під час Арабської весни 2011 року тисячі людей були заарештовані в Сирі за участь у протестах проти влади Башара Асада. Пізніше витоки документів довели, що сирійський апарат державної безпеки розглядав ув’язнення як ключовий спосіб придушення інакомислення.

У подальші роки війни величезна мережа місць утримання, центрів ув’язнення та в’язниць стала сумно відомою через свої жорстокі методи тортур, які, за словами правозахисних груп, застосовувалися в надзвичайно широких масштабах.

Нагадаємо, у Сирії стався переворот: повстанці захопили столицю країни, Дамаск, і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.