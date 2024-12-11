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Агентство Bloomberg з'ясувало, як тікав Асад і чому тепер скаженіє Путін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Агентство Bloomberg з'ясувало, як тікав Асад і чому тепер скаженіє Путін
Сирійський президент-втікач Башар Асад та кремлівський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Кремль переконав Асада, що він програє боротьбу проти повстанців та запропонував втекти

Російська влада вжила заходів для порятунку сирійського президента Башара Асада, коли зрозуміла, що більше не може нічого зробити для збереження його режиму. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як розповіли агентству анонімні джерела, Кремль переконав Асада, що він програє боротьбу проти повстанців і запропонував скористатися безпечним коридором, якщо сирійський президент негайно поїде.

Спочатку Росія бомбардувала бійців опозиції, намагаючись відтіснити їх і підтримати сили Асада. Але оскільки сирійська армія майже не чинила опору, а повстанці захопили місто Хама за кілька днів після захоплення Алеппо, Росія дійшла висновку, що вона не може захистити режим.

Співрозмовники Bloomberg стверджують, що втечу організували агенти російської розвідки, які вивезли Асада через авіабазу Росії в Сирії. Транспондер літака, на якому перебував Асад, було відключено, щоб уникнути стеження.

Оскільки Росія побоюється за майбутнє своїх двох військових баз (морської бази в Тартусі й аеродрому в Хмеймімі), Кремль удає, що все йде добре. Однак російську владу непокоїть настільки швидкий розвиток подій у Сирії.

Bloomberg з посиланням на близьку людину до Кремля зазначає, що російський диктатор Володимир Путін тепер вимагає пояснень у російської розвідки, чому вона не помітила загрози завершення правління Асада.

Варто зазначити, що Іран, як і Росія, був близьким прихильником Асада. Обидві країни виступили на його захист у 2015 році, коли Путін відправив російських військових до Сирії, щоб допомогти Асаду відтіснити повстанців, які оточили Дамаск.

Нагадаємо, у Сирії повстанці захопили Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада, який перебував при владі майже чверть століття.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін відмовився направити сирійських найманців з тимчасово окупованих територій України на допомогу регулярній армії Башара Асада. Це призвело до втрати диктатором контролю над Сирією.

Згодом стало відомо, що українська розвідка чотири-п'ять тижнів тому відправила близько 20 досвідчених операторів безпілотників і близько 150 Fpv-дронів повстанцям у Сирії.

До слова, США задумалися про виключення угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» («ХТШ») зі списку терористичних організацій. Бійці «ХТШ» очолили повалення режиму Башара Асада в Сирії Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск і скинула режим Асада.

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Теги: Башар Асад путін Сирія росія розвідка

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