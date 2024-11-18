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Трамп встановив унікальний рекорд ще до початку президентства

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп встановив унікальний рекорд ще до початку президентства
Трамп здивував журналістів після виборів
фото із відкритих джерел

Axios: Трамп встановив рекорд після призначення 12 міністрів протягом 12 днів

Обраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів.

«Це або найефективніша передача влади в історії, або порушення всіх норм із призначеннями нашвидкуруч, без перевірки, досліджень та консультацій із сенатом», – йдеться у статті.

Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

Раніше республіканець оголосив про призначення Керолайн Лівітт на посаду прессекретаря Білого дому. Оголошуючи свій вибір, Трамп охарактеризував Лівітт як «розумну та жорстку», а також відзначив її як «високоефективного комунікатора».

Лівітт була національною прессекретаркою передвиборчої кампанії Трампа, а також під час його першого президентського терміну працювала помічницею прессекретаря.

До слова, один із радників новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн, який є етнічним росіянином, висунув свою кандидатуру на посаду спеціального посланця з питань врегулювання російсько-української війни

Нагадаємо, зять республіканця Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.

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Теги: США Дональд Трамп рекорд вибори у США президент

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