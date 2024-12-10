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Команди Байдена і Трампа контактують у питаннях України, Сирії та Близького Сходу – Білий дім

Ірина Бура
glavcom.ua
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Команди Байдена і Трампа контактують у питаннях України, Сирії та Близького Сходу – Білий дім
Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу
фото з відкритих джерел

Однак нова адміністрація сама вирішуватиме, які підходи в питаннях зовнішньої політики продовжувати, а які – ні

Радник чинного глави Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що між командами нинішньої адміністрації з питань нацбезпеки та адміністрації обраного президента відбуваються обговорення щодо ситуації в Україні, Сирії й Близького Сходу загалом. Про це передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо такі можливості й уже мали розмови з відповідними посадовими особами в новій команді Трампа, зокрема про те, що відбувається в Сирії, а також про те, що відбувається в Україні та на Близькому Сході», – зазначив представник Білого дому.

Він запевнив, що такі розмови відбуваються та висловив сподівання, що це продовжуватиметься, і команда Джейка Саллівана продовжить інформувати нову команду в наступній адміністрації.

Однак, як зауважив Кірбі, нова адміністрація сама вирішуватиме, які підходи в питаннях зовнішньої політики продовжувати, а які – ні.

Нагадаємо, прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що українська сторона в грудні збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні посилити позицію України на можливих перемовинах і на полі бою. За словами Никифорова, зустріч має об’єднати країни, які разом із США можуть забезпечити максимальну підтримку України у протидії російській військовій агресії.

До слова, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив про створення нової контактної групи, спрямованої на розробку єдиної позиції завершення війни.

Раніше Зеленський повідомив, збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО.

Окрім того, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

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Теги: США окупанти Сирія прессекретар війна росія Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Сергій Никифоров запрошення Україна

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Політика

Команди Байдена і Трампа контактують у питаннях України, Сирії та Близького Сходу – Білий дім
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