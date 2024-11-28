Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
У Північній Каліфорнії в результаті аварії Tesla Cybertruck загинули три людини, одна людина отримала серйозні поранення
Під час зіткнення Tesla Cybertruck з деревом в американському штаті Каліфорнія загинули троє людей. Про це пише The Independent. За інформацією журналістів, ще одного пасажира врятував перехожий після того, як автомобіль спалахнув.
Причиною інциденту попередньо було перевищення швидкості водієм, йдеться в статті. Технічних несправностей у машині наразі не виявили.
Як уточнили в ЗМІ, люди, які перебували в Tesla Cybertruck, були знайомі зі школи і поверталися із заходу. Внаслідок зіткнення спалахнула пожежа такої сили, що правоохоронці не змогли з нею впоратися з вогнегасниками до моменту приїзду рятувальників.
Раніше видання The Guardian писало, що автомобіль Tesla Cybertruck, виробництвом якого займається компанія мільярдера Ілона Маска, виявився занадто великим та «агресивним» для Європи. За законами ЄС на транспортних засобах заборонено гострі кути, крім того, на авто потрібно встановлювати обмежувачі швидкості, йшлося у статті.
Крім того, керівництво автоконцерну Tesla ухвалило рішення про відкликання понад 2,4 тисяч електропікапів Cybertruck у зв'язку з несправностями, виявленими в роботі інвертора приводу. Йшлося про машини, які були виготовлені в період з початку листопада 2023 року до 30 липня нинішнього року. До слова, до України також приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного.
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