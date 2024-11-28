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Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Під час аварії за участю Tesla Cybertruck загинули три людини
Tesla Cybertruck зазнав аварії
фото із відкритих джерел

У Північній Каліфорнії в результаті аварії Tesla Cybertruck загинули три людини, одна людина отримала серйозні поранення

Під час зіткнення Tesla Cybertruck з деревом в американському штаті Каліфорнія загинули троє людей. Про це пише The Independent. За інформацією журналістів, ще одного пасажира врятував перехожий після того, як автомобіль спалахнув.

Причиною інциденту попередньо було перевищення швидкості водієм, йдеться в статті. Технічних несправностей у машині наразі не виявили.

Як уточнили в ЗМІ, люди, які перебували в Tesla Cybertruck, були знайомі зі школи і поверталися із заходу. Внаслідок зіткнення спалахнула пожежа такої сили, що правоохоронці не змогли з нею впоратися з вогнегасниками до моменту приїзду рятувальників.

Tesla Cybertruck – 5,7-метровий повнорозмірний електричний пікап із рубаним дизайном. Його кузов виготовлений із товстої куленепробивної сталі. Вантажопідйомність авто – 1100 кг. Електромобіль Tesla Cybertruck пропонують у 600-сильному двомоторному варіанті Dual Motor та 845-сильній тримоторній версії Cyberbeast. У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 2,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Усі пікапи Tesla Cybertruck комплектують батареєю ємністю 123 кВт∙год. Запас ходу становить 550 км у варіанті Dual Motor та 510 км – у Cyberbeast. Крім того, можна замовити додаткову батарею на 50 кВт∙год, яка додасть ще 200 км. Ціна Tesla Cybertruck наразі становить від $80 тис.

Раніше видання The Guardian писало, що автомобіль Tesla Cybertruck, виробництвом якого займається компанія мільярдера Ілона Маска, виявився занадто великим та «агресивним» для Європи. За законами ЄС на транспортних засобах заборонено гострі кути, крім того, на авто потрібно встановлювати обмежувачі швидкості, йшлося у статті.

Крім того, керівництво автоконцерну Tesla  ухвалило рішення про відкликання понад 2,4 тисяч електропікапів Cybertruck у зв'язку з несправностями, виявленими в роботі інвертора приводу. Йшлося про машини, які були виготовлені в період з початку листопада 2023 року до 30 липня нинішнього року. До слова, до України також приїхав перший електромобіль Tesla Cybertruck. Пікап привезли до Рівного. 

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Теги: машини США автомобіль аварія смерть Tesla пікапи

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