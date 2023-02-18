США побоюються, що Китай може збільшити тіньову військову підтримку Росії

На Мюнхенській конференції з безпеки представники Сполучених Штатів поділилися своїми побоюваннями та інформацією з союзниками

Офіційний Вашингтон починає помічати «тривожні» тенденції у підтримці Китаєм російської армії. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційних осіб, які знайомі з даними розвідки.

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«Офіційні особи бачать ознаки того, що Пекін хоче «підповзти до краю» надання смертоносної військової допомоги Росії, але не бути при цьому спійманим», – пише видання.

Його джерела не вдаються в деталі щодо даних розвідки США, з якими вони знайомі. Але ці офіційні особи були достатньо ними стурбовані, щоб поділитися з союзниками під час Мюнхенської конференції з безпеки. Є інформація, що державний секретар США Ентоні Блінкен порушить це питання, якщо зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І в суботу на полях конференції. Втім, ця зустріч ще не підтверджена.

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В той же час про взаємодію між Китаєм та Росією в Мюнхені говорила віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. «Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни… Заглядаючи вперед, будь-які кроки Китаю щодо надання смертоносної підтримки Росії призведуть лише до продовження вбивств і подальшого підриву порядку, заснованого на правилах», — заявила вона під час свого виступу.

Джерела CNN повідомляють, що США бачать: Китай намагається публічно представити себе як прихильника миру та підтримувати відносини з Європою, в той же час тихо допомагаючи військовим зусиллям Росії та розглядаючи можливість надання летальної допомоги.

Нагадаємо, що два тижні тому журналісти The Wall Street Journal виявили, що Пекін допомагає Москві у війні проти України. Китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями. «Це всього лише жменька з десятків тисяч партій товарів подвійного призначення - продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, – які Росія імпортувала після торішнього вторгнення. Документи свідчать, що більша частина поставок подвійного призначення була з Китаю», – написало тоді видання.

Ще раніше журналісти Bloomberg написали про те, що китайські державні компанії можуть допомагати Росії у війні. Нібито адміністрація президента США Джо Байдена надала уряду Китаю відповідні докази. Джерела видання охарактеризували діяльність китайських державних підприємств як свідому допомогу Росії у її військових діях.