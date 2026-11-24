Колишній керівник апарату міністра оборони США Джо Каспер, який працював із Пітом Гегсетом протягом перших трьох місяців адміністрації Дональда Трампа, публічно закликав очільника Пентагону подати у відставку. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

У розлогому інтерв’ю Каспер заявив, що Гегсет провалив управління оборонним відомством і ведення війни в Ірані, поставивши власний імідж та показовість вище за інтереси армії. За його словами, міністр занадто потурає своєму его, просуває другорядні ініціативи на кшталт контролю рівня тестостерону чи фізичних нормативів замість стратегічного планування, а також остаточно зіпсував відносини з Конгресом, що унеможливить належне фінансування оборонних пріоритетів.

Окремо колишній посадовець розкритикував кадрову політику Гегсета, звинувативши його у безпідставному усуненні вищих військових керівників, зокрема міністра армії Дена Дрісколла, начальника штабу армії Ренді Джорджа та головнокомандувача армії в Європі генерала Крістофера Т. Донах’ю, через що вище командування опинилося у стані глибокого кадрового дефіциту.

Також Каспер визнав помилковість торішніх кадрових чисток у відомстві, в яких сам брав участь у 2025 році: за його словами, внутрішнє розслідування не виявило жодних доказів причетності трьох звільнених тоді посадовців – Дена Колдуелла, Даріна Селніка та Коліна Керролла – до витоку інформації про плани щодо Панамського каналу, візит Ілона Маска чи тимчасове призупинення обміну розвідданими з Україною, а сам Колдуелл уже повернувся до адміністрації на посаду директора Національної розвідки.

Своє рішення виступити з публічною критикою ветеран ВПС пояснив, зокрема, інцидентом під час церемонії в День ветеранів біля Могили Невідомого солдата, коли вартовому довелося робити зауваження оточенню міністра за сміх, а подальше нагородження військового медаллю Каспер назвав спробою зам’яти ситуацію. На його думку, нинішній очільник Пентагону увійде до десяти відсотків найгірших міністрів оборони в історії Сполучених Штатів.

У Міністерстві оборони США різко відкинули ці звинувачення, назвавши слова Каспера вигаданими плітками незадоволеного колишнього співробітника, який не зміг протриматися на посаді навіть дев’яноста днів і намагається переписати історію власної невдалої роботи, тоді як міністр Гегсет зосереджений на відновленні боєздатності військ та підтримці військовослужбовців.

Попри внутрішньопартійне невдоволення через війну в Ірані, що вплинуло на результати проміжних виборів, та критику з боку окремих республіканців, президент Дональд Трамп наразі зберігає Гегсета на посаді, а його позиції в Білому домі підсилило призначення союзника Стівена Міллера керівником апарату. Водночас після того, як очільник Пентагону вже пережив одне голосування щодо імпічменту в Палаті представників, у наступному складі Конгресу, де більшість отримають демократи, проти нього може бути ініційована нова спроба відсторонення.

Нагадаємо, міністр війни США Піт Гегсет та його супровід потрапили в незручну ситуацію під час церемонії на Арлінгтонському національному цвинтарі. Військовослужбовець Почесної варти різко зробив їм зауваження через сміх біля могили Невідомого солдата. Інцидент стався 11 листопада під час заходів до Дня ветеранів.