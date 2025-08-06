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Bloomberg: Путін продовжить вести війну з Україною, але готує жест для Штатів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Bloomberg: Путін продовжить вести війну з Україною, але готує жест для Штатів
Путін може запровадити повітряне перемир'я, щоб показати Трампу готовність до мирного врегулювання
фото: АР

«Трампу потрібен якийсь «подарунок», поступка від Росії», – сказав московський політичний консультант

Кремль зважує рішення про «повітряне перемир’я», але без наземного або повного припинення вогню. Це станеться, щоб обійти вторинні санкції з боку США та продемонструвати президенту Дональду Трампу готовність до мирного врегулювання. Про це пише Bloomberg, передає «Главком».

«Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, які могли б включати «повітряне перемир'я» з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, навіть попри те, що Росія залишається рішуче налаштованою на продовження своєї війни», – пише видання.

Зазначається, що пауза в авіаударах за участю безпілотників та ракет, як жест деескалації, але російський диктатор Володимир Путін не погодиться на загальне припинення вогню в Україні, «оскільки його війська продовжують стабільно просуватися на полі бою, а воєнні цілі Росії залишаються незмінними».

«Трампу потрібен якийсь «подарунок», поступка від Росії. «Повітряне перемир’я» могло б бути таким подарунком», – сказав московський політичний консультант, близький до Кремля Сергій Марков.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що 6 серпня відбудеться зустріч американської та російської сторін. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

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Теги: санкції путін Дональд Трамп перемир'я

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