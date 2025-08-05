Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
фото з відкритих джерел

Прем'єр Ізраїлю двічі телефонував Путіну, щоб знизити рівень напруженості між РФ та США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу працює над зниженням напруженості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.  Про це пише «Главком» з посиланням на канал Kan 11.

За словами джерел з оточення Нетаньягу, ізраїльський прем'єр протягом останнього тижня двічі говорив із Путіним. Остання розмова відбулася 4 серпня.

«Канцелярія прем'єр-міністра останніми тижнями інтенсивно працювала з Росією, намагаючись врегулювати низку питань і знизити рівень напруженості, що виникла між двома країнами через війну в Україні та наполегливого бажання Володимира Путіна продовжувати бойові дії», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у регіонах поблизу Росії. Таким чином він відреагував на заяву голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який пригрозив війною Вашингтону.

Пізніше Трамп підтвердив, що підводні човни вже «перебувають в регіоні». У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно ставиться до ядерної риторики, тому не хоче коментувати слова американського лідера. «Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна добре відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже обережними з ядерною риторикою», – заявив він.

Напруження між США та РФ наростає також через дедлайн, який Трамп висунув Путіну для укладання мирної угоди з Україною. Він дав російському диктаторові 10 днів, пригрозивши в іншому разі запровадити мита та ввести інші обмежувальні заходи. 

Читайте також:

Теги: Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп путін США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію
Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі
Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі
Генпрокурорка США ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами
Генпрокурорка США ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4067
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3301
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2623
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2473
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua