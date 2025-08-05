Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним

Прем'єр Ізраїлю двічі телефонував Путіну, щоб знизити рівень напруженості між РФ та США

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу працює над зниженням напруженості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише «Главком» з посиланням на канал Kan 11.

За словами джерел з оточення Нетаньягу, ізраїльський прем'єр протягом останнього тижня двічі говорив із Путіним. Остання розмова відбулася 4 серпня.

«Канцелярія прем'єр-міністра останніми тижнями інтенсивно працювала з Росією, намагаючись врегулювати низку питань і знизити рівень напруженості, що виникла між двома країнами через війну в Україні та наполегливого бажання Володимира Путіна продовжувати бойові дії», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп наказав розмістити ядерні субмарини у регіонах поблизу Росії. Таким чином він відреагував на заяву голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який пригрозив війною Вашингтону.

Пізніше Трамп підтвердив, що підводні човни вже «перебувають в регіоні». У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно ставиться до ядерної риторики, тому не хоче коментувати слова американського лідера. «Ви знаєте, що Росія займає відповідальну позицію, позиція президента Путіна добре відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже і дуже обережними з ядерною риторикою», – заявив він.

Напруження між США та РФ наростає також через дедлайн, який Трамп висунув Путіну для укладання мирної угоди з Україною. Він дав російському диктаторові 10 днів, пригрозивши в іншому разі запровадити мита та ввести інші обмежувальні заходи.