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Пентагон розпочав серійне виробництво нових ракет: що про них відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Пентагон розпочав серійне виробництво нових ракет: що про них відомо
Високоточна ударна ракета PrSM отримала дозвіл на виробництво
фото: U.S. Army

Нова ракета дальністю до 500 км створена як проміжна ланка між реактивними системами залпового вогню та балістичними ракетами малої дальності

Пентагон оголосив про початок серійного виробництва оперативно-тактичних ракет Precision Strike Missile (PrSM), розроблених для оснащення військ США у стратегічно важливих регіонах – Європі, Арктиці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence Industry Europe.

Нова ракета дальністю до 500 км створена як проміжна ланка між реактивними системами залпового вогню та балістичними ракетами малої дальності. PrSM, розроблена військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin, має у перспективі повністю замінити Atacms. На думку аналітиків, постачання Atacms Україні могли бути пов'язані з необхідністю звільнити склади під нові ракети. Програма розробки стартувала у 2016 році, а перші дослідні зразки надійшли до військ восени 2023 року.

Ракети PrSM сумісні з пусковими установками M142 Himars та M270 MLRS. Ці платформи використовувалися для запуску ракет Atacms.

Хоча нові ракети надійдуть і до Європи, основним напрямом їх застосування у Пентагоні називають Азіатсько-Тихоокеанський регіон. PrSM розроблено з урахуванням завдань багатодоменних тактичних груп – мобільних підрозділів із далекобійним ракетним озброєнням, які США мають намір розгорнути в акваторіях Південно-Китайського, Східно-Китайського та Жовтого морів. У разі конфлікту з Китаєм через Тайвань ці сили повинні будуть атакувати військово-морські цілі та берегову інфраструктуру КНР. Не виключено, що перші серійні PrSM отримає і Україна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк».

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Теги: Дональд Трамп Україна президент ракета Пентагон США

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