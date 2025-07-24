Речник МЗС назвав головну відмінність українського та російського меморандумів про перемир'я

Тихий: Російський меморандум щодо припинення вогню дуже далекий від виконання і заповнений нереалістичними вимогами

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив під час пресконференції за підсумками перемовин у Стамбулі, що документи, якими сторони обмінялися на попередніх перемовинах «трохи некоректно називати меморандумами», передає «Главком».

«Це Росія їх так називає, тому що меморандум – це такий документ, який погоджується двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна якась точка зору. Документи були опубліковані в пресі протягом досить давно, і громадськість може зробити власні судження про ці документи. Я заохочую всіх в гуглі пошукати і побачити український меморандум. Він дуже логічний, дуже конструктивний, не пропонує нічого за м Якщо подивитись на російський меморандум, він заповнений ультиматумами, максималістичними вимогами та твердженнями», – наголосив Тихий.

Речник МЗС зазначив, що український та російський документ про перемир'я відрізняються.

«Щодо України, принципова позиція, що нам потрібно перемир'я. І ми вважаємо, що це логічно. Зброя має замокнути, а дипломати почати говорити. І якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. Знову ж таки, щодо природи документів, вони дуже різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього», – додав він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Секретар РНБО Умєров також наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

Зауважимо, у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі.

До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. За словами президента України, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.