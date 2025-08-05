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Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент США назвав ціну на нафту, яка змусить Путіна припинити війну проти України
За словами американського лідера, російська економіка перебуває в критичному стані
фото: AP

Трамп переконаний, що Путін «перестане вбивати людей», якщо ціни на енергоносії значно впадуть

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю політика CNBC.

Трамп вважає, що якщо ціни на енергоносії впадуть досить сильно, то очільник Кремля «перестане вбивати людей». «Путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. У нього не буде вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані», – пояснив він.

5 серпня ціна нафти марки Brent становила $67 за барель – падіння на 0,84 цента у порівнянні з ціною 4 серпня. Росія видобуває нафту марки Urals, яка коштує дешевше ніж Brent. Станом на 5 серпня барель нафти Urals коштує $65.

Нагадаємо, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника.  Переробна потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 млн тонн нафти на рік (або близько 160 тис. барелів на добу). За даними джерел агентства, в результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу працює над зниженням напруженості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: нафта Дональд Трамп путін

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