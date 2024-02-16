Московська церква вирушає в тур Україною

Священнослужителі УПЦ МП під час хресної ходи відвідають різні куточки України

Московська церква в Україні 18 лютого 2024 року з благословення митрополита Онуфрія організовує Всеукраїнський хресну ходу «задля духовної підтримки та укріплення народу України». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на пресслужбу Військового відділу.

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«Молитовна хода розпочнеться з Божественної літургії, яку очолить голова Синодального військового відділу УПЦ по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, богослужіння розпочнеться о 9:00 у Свято-Воскресенському храмі пам’яті полеглих воїнів-інтернаціоналістів.

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Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ, священнослужителі УПЦ МП відвідають різні куточки України.

УПЦ МП хоче розпочати хресну ходу всією Україною фото: news.church.ua/Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

«Священнослужителі з іконами Покрову Пресвятої Богородиці (з часткою Її омофору), рівноапостольного князя Володимира та праведного Петра Калнишевського (з частками мощей святих) з молитвою за здоров’я та спасіння, благословення і збереження українських воїнів, за поранених та полонених, їх сім’ї та сім’ї загиблих, за нашу перемогу та справедливий мир, за злагоду та благополуччя в Україні відвідають різні куточки України», – зазначається в дописі.

Як повідомлялося, митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин взяв участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії.

Нагадаємо, деякі українці продовжують ходити до церков Московського патріархату, проте цьому є психологічне пояснення. У вірян, які перебувають у трансі під час церковних обрядів, спостерігається високий рівень довіри до свого настоятеля та впливу на їх мислення. Це може призвести до прийняття неочевидних рішень, зокрема й співчуття до агресора та війни.

До слова, народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу за насельника Києво-Печерської лаври архідиякона Павла (Музичука).