Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Поворотний момент історії»: дипломати дорікнули владі США щодо підтримки України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Поворотний момент історії»: дипломати дорікнули владі США щодо підтримки України
Конгресу США потрібно ухвалити закон про допомогу Україні якнайшвидше
фото із відкритих джерел

Посли США в Тихоокеанському закликали владу США до негайних дій щодо законопроекту про допомогу США та Ізраїлю

Посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації. Про це пише газета The New York Times.

Конгресу США потрібно ухвалити закон про допомогу Україні та Ізраїлю, бо інакше США ризикують втратити довіру союзників.  посилаючись на лист дев'яти американських послів, які перебувають у країнах Індо-Тихоокеанського регіону. Дипломати наголосили, що ухвалені зараз рішення матимуть наслідки ще дуже довго.

«Уряди (країн-партнерів – «Главком») спостерігають за тим, що ми робимо у цей поворотний момент історії – час, коли рішення, які ми ухвалюємо зараз, матимуть довгострокові наслідки на довгі роки. Вони хочуть бачити, що коли справи будуть йти погано, Сполучені Штати будуть поряд з нашими союзниками та партнерами», – зазначили посли.

Раніше з'ясувалося, що запропонований республіканцями законопроект, який передбачає надання допомоги Ізраїлю без виділення коштів на підтримку України, не набрав необхідної кількості голосів у палаті представників Конгресу США. На підтримку ініціативи проголосували лише 250 законодавців, проти виступили 180 членів нижньої палати Конгресу. Уточнюється, що для схвалення законопроекту потрібно було набрати голоси двох третин конгресменів.

Причому, до цього президент США Джо Байден зобов'язався накласти вето на законопроект про виділення фінансування на допомогу Ізраїлю, який не включає підтримки України та забезпечення захисту кордонів країни. У Білому домі тоді зажадали від обох палат конгресу зосередитися на створенні якісного законопроекту, а не витрачати час на «політичні хитрощі».

До слова, напередодні стало відомо, що у сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньої кількості голосів від республіканців для голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачає додаткове фінансування для України.  У середу, 7 лютого, сенатори голосуватимуть за прискорений розгляд законопроєкту з компромісом щодо регулювання міграції та додатковими витратами на національну безпеку.

Його ухвалення має дозволити подальший швидкий розгляд законопроєкту без додаткових обговорень у Сенаті, але вимагає більшості в 60 голосів. Мають проголосувати мінімум дев’ять республіканців.

Читайте також: Байден пояснив, чому Конгрес зволікає із законопроєктом про підтримку України
Теги: США Джозеф Байден закон фінансування Україна президент Сенат США законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон ввів санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД
США розширили санкції проти Росії
11 сiчня, 19:26
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
Нідерланди та Данія підготували перші танки Leopard 2 для відправки в Україну
17 сiчня, 01:20
Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ
Росія відкинула переговори з США щодо ядерних озброєнь через Україну – ЗМІ
18 сiчня, 22:30
У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону
У Польщі місцева влада заборонила нову блокаду кордону
11 сiчня, 21:23
Як пише видання, ЄС контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона ризикує знизити ціни в Польщі та інших сусідніх з Україною країнах
У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн
22 сiчня, 15:21
Процес навчання українських пілотів на F-16 ще триває
Поставки винищувачів F-16 Україні: Пентагон зробив обнадійливий прогноз
24 сiчня, 09:51
Раніше російський диктатор вже посилив покарання за неугодне владі висвітлення війни
У Росії забиратимуть майно за правду про війну
31 сiчня, 12:42
Кабмін встановив загальний час перебування військових на реабілітації за кордоном
Уряд визначив максимальний час перебування військових на лікуванні за кордоном
2 лютого, 17:54
Литва передала Україні нову партію військової допомоги: що входить
Литва передала Україні нову партію військової допомоги: що входить
2 лютого, 18:13

Політика

Новий «військовий податок» для допомоги Україні. Євросоюз розглядає пропозицію
Новий «військовий податок» для допомоги Україні. Євросоюз розглядає пропозицію
Уряд Греції назвав фермерам вимоги, за яких почнуться перемовини
Уряд Греції назвав фермерам вимоги, за яких почнуться перемовини
Чому Путін погодився дати інтервʼю Карлсону: перший коментар Кремля
Чому Путін погодився дати інтервʼю Карлсону: перший коментар Кремля
Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті: деталі розслідування
Польща затримала шпигуна РФ, який вербував агентів у Європарламенті: деталі розслідування
США продовжують активні закупівлі зброї для України – представник Пентагону
США продовжують активні закупівлі зброї для України – представник Пентагону
Комісія з нацбезпеки Литви пропонує закрити два КПП на кордоні з Білоруссю
Комісія з нацбезпеки Литви пропонує закрити два КПП на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9681
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9532
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7803
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7220
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua