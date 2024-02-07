«Поворотний момент історії»: дипломати дорікнули владі США щодо підтримки України

Посли США в Тихоокеанському закликали владу США до негайних дій щодо законопроекту про допомогу США та Ізраїлю

Посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації. Про це пише газета The New York Times.

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Конгресу США потрібно ухвалити закон про допомогу Україні та Ізраїлю, бо інакше США ризикують втратити довіру союзників. посилаючись на лист дев'яти американських послів, які перебувають у країнах Індо-Тихоокеанського регіону. Дипломати наголосили, що ухвалені зараз рішення матимуть наслідки ще дуже довго.

«Уряди (країн-партнерів – «Главком») спостерігають за тим, що ми робимо у цей поворотний момент історії – час, коли рішення, які ми ухвалюємо зараз, матимуть довгострокові наслідки на довгі роки. Вони хочуть бачити, що коли справи будуть йти погано, Сполучені Штати будуть поряд з нашими союзниками та партнерами», – зазначили посли.

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Раніше з'ясувалося, що запропонований республіканцями законопроект, який передбачає надання допомоги Ізраїлю без виділення коштів на підтримку України, не набрав необхідної кількості голосів у палаті представників Конгресу США. На підтримку ініціативи проголосували лише 250 законодавців, проти виступили 180 членів нижньої палати Конгресу. Уточнюється, що для схвалення законопроекту потрібно було набрати голоси двох третин конгресменів.

Причому, до цього президент США Джо Байден зобов'язався накласти вето на законопроект про виділення фінансування на допомогу Ізраїлю, який не включає підтримки України та забезпечення захисту кордонів країни. У Білому домі тоді зажадали від обох палат конгресу зосередитися на створенні якісного законопроекту, а не витрачати час на «політичні хитрощі».

До слова, напередодні стало відомо, що у сенаті США, ймовірно, не знайдеться достатньої кількості голосів від республіканців для голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачає додаткове фінансування для України. У середу, 7 лютого, сенатори голосуватимуть за прискорений розгляд законопроєкту з компромісом щодо регулювання міграції та додатковими витратами на національну безпеку.

Його ухвалення має дозволити подальший швидкий розгляд законопроєкту без додаткових обговорень у Сенаті, але вимагає більшості в 60 голосів. Мають проголосувати мінімум дев’ять республіканців.