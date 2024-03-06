Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
Пентагон і вся адміністрація Байдена закликає Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням
Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України, окрім ухвалення законопроєкту з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги, немає. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
За його словами, міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.
Так Райдер відповів на запитання журналістів щодо можливого використання коштів Міноборони США на підтримку України поза пакетом, що розглядається в Конгресі.
«Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час – та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси», – сказав представник оборонного відомства США.
Він наголосив, що Україні «потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті». За словами Патріка Райдера, «насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою».
Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.
Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.
До слова, Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона.
Крім того, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.
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