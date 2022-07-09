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    Бізнес

    Половина підприємств працює частково і хоче переїхати: що думають бізнесмени

    Стало відомо, які країни вважаються найпривабливішими для переміщення - Половина підприємств працює частково і хоче переїхати: що думають бізнесмени
    Стало відомо, які країни вважаються найпривабливішими для переміщення
    фото з відкритих джерел

    Український бізнес відновлює роботу попри війну і будує плани щодо виходу на ринок ЄС

    Половина бізнесу (51%) працює частково, тобто війна вплинула на обсяги активності й вони ще не відновлені. 22% працюють як раніше, а 19% підприємств призупинили роботу тимчасово, але мають наміри відновити її максимально швидко. А 6% опитаних навіть розпочали новий бізнес під час війни. Про це свідчать дані експрес-опитування українського бізнесу, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 5 липня 2022 року.

    48% власників та керівників бізнесу вважають, що їхній бізнес не потребує релокації, і вони працюють у тій географії, в якій працювали до війни. 12% запевнили, що відбулося повне або часткове переміщення бізнесу. І ще 20% заходяться зараз у процесі релокації. 18% опитаних підприємств потребують релокації і планують її, але вона ще не відбулася.

    Тобто ми бачимо, що близько половини бізнесів або вже здійснили релокацію, або планують її здійснити та готують свій бізнес до цього.

    Основна причина переміщення бізнесу – намір його зберегти. Друга причина релокації – переміщення попиту, переважно на західну Україну або за кордон. Третя з ключових причин – релокація знімає логістичні проблеми.

    Більшість бізнесів перемістилася в межах України, до центральних чи західних регіонів. За кордон релокувалося 11% опитаних підприємств, а 17% відповіли, що перемістилися і в межах України, і за кордон, тобто діяльність відбувається на двох територіях.

    62% релокувалися саме до країн Європейського Союзу, переважна більшість до Польщі (63%) й Німеччини (25%), а також до Бельгії, Болгарії та Естонії.

    Нагадаємо, стартувала програма «єРобота»: як отримати грант на власний бізнес.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна бізнес ринок Україна кордон окупація час #stoprussia
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    Половина підприємств працює частково і хоче переїхати: що думають бізнесмени