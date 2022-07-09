ЗСУ відзвітували про успіхи на півдні

Двічі за день завдано удару по скупченню противника в районі Снігурівки

Знищили майже 200 загарбників і 42 одиниці техніки

За минулу добу, 8 липня, на південному напрямку українські захисники знищили 194 російських загарбників та 42 одиниці ворожої техніки. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює, переважно дотримується тактики контрбатарейної боротьби. Однак, на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгиного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався», – йдеться в повідомленні.

Протягом дня ракетні та авіаційні удари завдавалися як уздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах. Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

На Миколаївщині внаслідок ранкового обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування у Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватім, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці.

При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами зі збільшеною осколково-уражуючою дією. Втрат серед місцевого населення немає.

Пізно ввечері ворог накрив «Градом» Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з другого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється.

Як зазначається, двічі за день парами українських штурмовиків завдано удару по скупченню противника в районі Снігурівки.

Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворог втратив 194 рашистів та 42 одиниць техніки, серед яких:

дві реактивні системи залпового вогню «Град»,

дві командно-штабні машини,

чотири зенітні гарматно-ракетні комплекси «Панцир-С1»,

пуско-зарядна установка зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2»,

шість самохідних гаубиць типу «Акація»,

26 одиниць автомобільної техніки,

безпілотник-розвідник «Орлан-10»,

три склади з боєприпасами.

Водночас із погіршенням погоди вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі. На варті залишились два надводні та один підводний ракетоносій і три великі десантні кораблі. Напоготові 20 крилатих ракет типу «Калібр».

Загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ залишаються високими як для лінії зіткнення, так і для тилових районів, додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, Пентагон оцінив, як ЗСУ використовують Himars.

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