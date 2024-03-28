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Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Датою проведення парламентських виборів в країні може бути 16 червня, або ж вони відбудуться пізніше
фото з відкритих джерел

Згідно з конституцією Болгарії, якщо не досягнуто згоди щодо уряду, президент призначає проведення нових виборів протягом двох місяців

У Болгарії будуть проведені дострокові парламентські вибори. Це стало фактом після того, як президент країни Румен Радев вручив представникам партії «Є такий народ» третій мандат на формування уряду, а вони одразу повернули його невиконаним. Тепер, згідно з конституцією Болгарії, президент має призначити тимчасовий уряд і дату дострокових виборів, повідомив кореспондент «Главкому».

Про те, що Болгарія, найімовірніше, вкотре буде змушена йти на дострокові вибори, стало відомо ще наприкінці минулого тижня. Тоді дві найбільші політичні сили країни ГЄРБ-СДС і «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» повідомили, що не змогли домовитися про подальше спільне управління. Як наслідок, цього понеділка, 25 березня, парламент проголосував за рішення про визнання першого мандата на формування уряду з кандидатом у прем’єр-міністри від ГЄРБ-СДС Марією Габріель невдалим.

Після цього, 27 березня, «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» отримала від президента Румена Радева другий мандат на формування уряду, однак одразу повернула його невиконаним. Ще до вручення третього мандату партії «Є такий народ», більшість представлених у парламенті політичних груп заявили, що не підтримуватимуть уряд із третім мандатом, кому б його не дали.

Сьогодні президент Румен Радев заявив про наміри якомога швидше сформувати тимчасовий уряд для організації майбутніх дострокових виборів і повідомив, що починає зустрічі з усіма потенційними кандидатами на посаду тимчасового прем’єр-міністра. Згідно з останніми змінами до конституції країни, виконувач обов’язків прем’єр-міністра може бути призначений з-поміж наступних осіб: спікер парламенту, голова Болгарського національного Банку або його заступник, голова Аудиторської палати або заступник та омбудсмен або його заступник.

Щодо можливої дати виборів, то в «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» закликали до їх проведення одночасно з виборами до Європейського парламенту, тобто 9 червня. Проте президент Румен Радев зазначив, що для такого прохання вже занадто пізно. Тож іншою датою проведення виборів може бути 16 червня, або ж їх проведуть пізніше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков 5 березня подав заяву про відставку свого уряду відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими в останні тижні з’явилися усе помітніші розбіжності.

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Теги: вибори партії Болгарія президент парламент Румен Радев

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