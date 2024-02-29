ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру

У Командуванні зазначили, що героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО – це щоденний внесок воїнів у перемогу над ворогом

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73 морського центру спеціальних операцій. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Telegram.

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«Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свою останню битву назавжди залишившись у строю», – йдеться у повідомленні.

У Командуванні також зазначають, що героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суші, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів у перемогу над ворогом.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Посаду обійняв Сергій Лупанчук. Про це йдеться в указі №728/2023 на сайті Офісу президента. Також Зеленський підписав указ про звільнення Віктора Хоренка з посади командувача ССО.

Глава держави зазначив, що колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме і надалі виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Віктор Хоренко заявив, що про свою відставку дізнався з медіа. Мовляв, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити причину цього. За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів йому, що такого не робив. Від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

До слова, новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.