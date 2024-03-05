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Болгарський уряд йде у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Болгарський уряд йде у відставку
Уряд Ніколая Денкова мав пропрацювати дев'ять місяців
фото з відкритих джерел

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками Герб і «Продовжуємо зміни

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков 5 березня подав заяву про відставку свого уряду відповідно до домовленості між двома найбільшими парламентськими блоками, між якими в останні тижні з’явилися усе помітніші розбіжності. Про це пише The Sofia Globe.

Ротація уряду Денкова – частина домовленості між блоками Герб і «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія» («Пз-Дб»), досягнутих у червні 2023 року після п'ятих за кілька років дострокових виборів, що поглиблювали політичну кризу в країні.

Уряд представника «Пз-Дб» Денкова, згідно з домовленістю, мав пропрацювати дев'ять місяців, після чого він мав передати свою посаду віцепрем'єрці й міністерці закордонних справ Марії Габріель, яку номінував Герб, а сам – очолити Міністерство освіти.

Як повідомлялося, 26 лютого до України із робочим візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією.

До слова, Болгарія планує провести консультації та ухвалити рішення щодо того, чи підписувати з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки.

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Теги: Болгарія уряд прем’єр-міністр

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