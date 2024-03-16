Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС

Угорський прем'єр заявляв, що дії ЄС завдають шкоди фермерам, середньому класу, компаніям, «і, крім усього цього, втягують Європу у війну»

Орбан заявив, що якщо Угорщина хоче захистити свою свободу і суверенітет, у неї «немає іншого вибору, окрім як окупувати Брюссель»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у п’ятницю, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту. Про це Орбан сказав на мітингу в Будапешті, присвяченому національному дню Угорщини, передає Reuters.

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Орбан заявив на мітингу серед близько 1000 своїх прихильників, що якщо Угорщина хоче захистити свою свободу і суверенітет, у неї «немає іншого вибору, окрім як окупувати Брюссель» напередодні виборів до Європейського парламенту.

«Ми підемо на Брюссель і самі принесемо зміни до Європейського Союзу», – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

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У Орбана вже давно є суперечки з іншими членами ЄС з низки питань, зокрема він відмовляється надсилати Україні допомогу та досі підтримує економічні зв’язки з Москвою після вторгнення РФ в Україну. Угорський прем'єр також заявляв, що дії ЄС завдають шкоди фермерам, середньому класу, компаніям, «і, крім усього цього, втягують Європу у війну».

Раніше повідомлялося, що божевільна антиамериканська риторика влади Угорщини створює ризик того, що відносини Будапешта з Вашингтоном зміняться.

Президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури».

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу.

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