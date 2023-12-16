Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Курську область атакували безпілотники: є пошкодження

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Курську область атакували безпілотники: є пошкодження
У російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів
фото ілюстративне

В області обійшлося без постраждалих

Курську область Росії нібито атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено декілька об'єктів. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

За його словами, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках пошкоджено паркани, вікна, дахи. 

Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію. 

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.

За інформацією Старовойта, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, у російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Згодом у міноборони РФ заявили про нібито «припинення спроби атаки із застосуванням БпЛА». Країна-агресорка традиційно звинуватила Україну.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках.

До слова, у тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто. 

Увечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.

Теги: вибух росія Міноборони РФ місто безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Естонії заявив, що Лавров повинен перебувати не за столом ОБСЄ, а у спеціальному трибуналі
Країни Балтії бойкотуватимуть зустріч ОБСЄ через участь РФ
29 листопада, 08:29
Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу
Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу
9 грудня, 04:28
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
11 грудня, 05:04
Компанії залишають острів на тлі візиту на острів агентів Федерального бюро розслідувань США
Компанії РФ покидають Кіпр: названо причину
Вчора, 19:06
Володимир Зеленський про РФ: «Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є»
Президент України заявив, що РФ планує усунути його з поста до кінця 2023 року
21 листопада, 08:04
Касетні боєприпаси – це тип бойового запасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай вони застосовуються для знищення особового складу та техніки
Британська розвідка попередила, що РФ застосує новий вид боєприпасів на фронті
29 листопада, 10:56
Валерій Семененко розповів про утиски українців у Росії
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
6 грудня, 17:19
Міг-31 – носій балістичних ракет «Кинджал»
Повітряні сили знайшли рішення, як уникнути довгих повітряних тривог
4 грудня, 12:25
У Курську пролунали вибухи
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Вчора, 18:35

Соціум

Курську область атакували безпілотники: є пошкодження
Курську область атакували безпілотники: є пошкодження
У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро
У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро
Окупанти поскаржилися на масовану атаку безпілотників на Крим
Окупанти поскаржилися на масовану атаку безпілотників на Крим
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон
Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
90K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
67K
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
34K
Місце, в яке треба бити Орбана
18K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
16K
Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Вчора, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 03:55

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua