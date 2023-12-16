Курську область атакували безпілотники: є пошкодження
В області обійшлося без постраждалих
Курську область Росії нібито атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено декілька об'єктів. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.
За його словами, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках пошкоджено паркани, вікна, дахи.
Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію.
У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.
За інформацією Старовойта, обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялося, у російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу протиповітряної оборони.
Згодом у міноборони РФ заявили про нібито «припинення спроби атаки із застосуванням БпЛА». Країна-агресорка традиційно звинуватила Україну.
Нагадаємо, увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках.
До слова, у тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.
Увечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.
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