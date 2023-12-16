Курську область атакували безпілотники: є пошкодження

У російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів

В області обійшлося без постраждалих

Курську область Росії нібито атакували безпілотники, внаслідок чого було пошкоджено декілька об'єктів. Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках пошкоджено паркани, вікна, дахи.

Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків.

За інформацією Старовойта, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, у російському Курську ввечері 15 грудня прогриміло кілька вибухів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про роботу протиповітряної оборони.

Згодом у міноборони РФ заявили про нібито «припинення спроби атаки із застосуванням БпЛА». Країна-агресорка традиційно звинуватила Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках.

До слова, у тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.

Увечері 15 грудня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, унаслідок яких загорілася нафтобаза.