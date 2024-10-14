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Петро Олещук Політолог

«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри

glavcom.ua
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Росіяни активно підтримують політику Путіна
ілюстративне фото

«Багато ви чули історій про те, як росіянин відмовився виконувати злочинний наказ?»

Розстріляні українські полонені, закатовані у полоні військові і цивільні, жахливі розправи та воєнні злочини, які чинять в Україні росіяни – це прямий результат західної політичної лінії «ніхто не повинен виграти, ніхто не повинен програти, росіяни мають зрозуміти, що воювати не вигідно, це все війна Путіна, а не росіян, Росія не повинна розпастися і т.д.».

Результатом цієї «генеральної лінії» є чітке розуміння з боку росіян, що навіть за найгіршого для них сценарію ніхто з російських злочинців за злочини на території України та проти українських громадян відповідальності не понесе.

Тому краще виконувати злочинні накази, і показувати лояльність до «начальства». Чим, власне, вони і займаються. Багато ви чули історій про те, як росіянин відмовився виконувати злочинний наказ? Реальної історії, а не чуток та пліток? Я таких верифікованих історій не знаю взагалі.

Привіт усім російським лібералам, які розказують, що «це війна Путіна».

Дивіться, можна примусити воювати, вбивати, чинити злочини. Можна. Але не можна примусити робити це з задоволенням, якісно та «з фантазією».

Якщо взяти найбільш руйнівні терористичні обстріли України, то вони часто бувають ефективними, бо якісно сплановані, продумані. Росіяни явно вкладають у них чимало сил і одержують задоволення від результатів.

Хоча це і окрема тема. Що ж до «західних друзів», то політика «ніхто не повинен виграти та програти» сформувала у росіян почуття безкарності, що, у свою чергу, відкрило безодню всього того жахливого зла, що живе у їхніх головах. І ця безодня рано чи пізно виллється не лише на українців. Так уже влаштований цей світ.

Що ж, світ явно заслужив на все те, що його чекатиме у недалекому майбутньому.

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Джерело
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Теги: росія війна наказ політика військові росіяни

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Петро Олещук

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