Байден скликає зустріч у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів

Це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн»

Байден: «Я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні»

Президент США Джо Байден оголосив про зустріч лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині у жовтні. Про це йдеться в оприлюдненій Білим домом заяві.

«Наступного місяця я скликаю в Німеччині зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони Українидля координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії. Цими діями я ясно даю зрозуміти: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну для перемоги у цій війні», – наголосив президент США у заяві.

Зауважимо, це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо,президент України володимир Зеленський сьогодні, 26 вересня, зустрівся із президентом США Джо Байденом. Під час спеціальної зустрічі у форматі «G7+Україна» Зеленський та Байден обговорили питання відбудови країни після війни. Більше 30 країн підписали декларацію про післявоєнне відновлення України.

Також сьогодні, 26 вересня, Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму $7,9 млрд, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності. Зеленський пообіцяв, що України використає цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки.