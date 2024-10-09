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Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Україна підготує документ з умовами завершення війни
За словами Зеленського, план України позбавить Росію можливості погрожувати Європі
скріншот з відео

У документі, який готує Україна, буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни

Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

«З липня ми працюємо над пунктами формули миру. І до листопада буде готовий документ, в якому буде викладено докладні умови справедливого закінчення війни. Також ми готуємо другий саміт миру», – розповів очільник України.

За словами президента, постає питання, як змусити Росію встановити мир з Україною та як змусити відповідальних за війну людей виконувати умови формули миру.

«Для цього ми розробили план заходів, здатних виправити ситуацію до майбутнього саміту миру. Цей план позбавить Росію можливості погрожувати Європі. Цей план уже був представлений у США, тепер ми ділимося цим планом з усіма нашими партнерами для досягнення цілей», – наголосив він.

 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Як повідомлялося, на саміті у форматі «Україна плюс 12 країн» будуть обговорювати міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації формули миру, спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Ключовими темами переговорів стали оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація дітей і поранених воїнів, відбудова України та європейська інтеграція.

До слова, американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент росія

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