Стало відомо, скільки священників служить у ЗСУ

Капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року

У Збройних силах України служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника. Збройні сили України вітають своїх духовних отців і дякують їм за жертовність і служіння Богу та українському воїнству», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на схід України у 2014 році.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 12 жовтня, відзначають День військового капелана. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства. Святителя Мартина Милостивого вважають засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів.

Військові капелани в Україні виконують надзвичайно важливу роль, допомагаючи воїнам зберігати віру та моральний дух у важкі часи. Вони є не лише духовною, а й психологічною підтримкою для бійців.

Раніше Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету «Сили логістики Збройних Сил України» номіналом 10 грн у День фахівців логістичного забезпечення ЗСУ.

Як повідомлялося, українські військові залишили місто Вугледар, але це не є ознакою поразки, а частиною стратегії, спрямованої на виснаження російських військ. До слова, понад 70% поранених і травмованих військовослужбовців після лікування повертаються у стрій.