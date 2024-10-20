У Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Розі

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який був здійснений ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали більше десяти людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Про це в Telegram повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на даний момент відомо про 13 постраждалих у місті внаслідок ворожих ракетних ударів, здійснених із використанням балістичних ракет.

Вілкул також зазначив, що одна людина наразі перебуває в операційній.

«Аварійно-рятувальні роботи тривають», – повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу.

Місцеве видання «Свої. Кривий Ріг» оприлюднило фото, на яких показаний згорілий автомобіль після ворожого ракетного обстрілу, пошкоджена крамниця та один з постраждалих з пораненням ноги від уламків.

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Наслідки удару росіян по Кривому Рогу Фото: «Свої. Кривий Ріг»

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України.

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання.

До слова, у Курську ввечері, 19 жовтня було чутно вибухи. Моніторингові канали росіян повідомляли про потужні вибухи і, начебто, про роботу ППО над містом.