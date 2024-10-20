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У Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Кривому Розі після російської атаки постраждало понад десять людей
РФ атакувала Кривий Руг та міста України
фото з відкритих джерел

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Розі

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, який був здійснений ворогом пізно ввечері 19 жовтня, постраждали більше десяти людей. У місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Про це в Telegram повідомив  голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, на даний момент відомо про 13 постраждалих у місті внаслідок ворожих ракетних ударів, здійснених із використанням балістичних ракет.

Вілкул також зазначив, що одна людина наразі перебуває в операційній.

«Аварійно-рятувальні роботи тривають», – повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу.

Місцеве видання «Свої. Кривий Ріг» оприлюднило фото, на яких показаний згорілий автомобіль після ворожого ракетного обстрілу, пошкоджена крамниця та один з постраждалих з пораненням ноги від уламків.

5 фото
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Наслідки удару росіян по Кривому Рогу
Фото: «Свої. Кривий Ріг»

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

Ударів зазнали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання

До слова, у Курську ввечері, 19 жовтня було чутно вибухи. Моніторингові канали росіян повідомляли про потужні вибухи і, начебто, про роботу ППО над містом. 

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Теги: Харків Кривий Ріг автомобіль Олександр Вілкул Telegram водопостачання росіяни

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