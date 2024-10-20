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Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нетаньягу прокоментував атаку дронів на його резиденцію
Прем'єр Ізраїлю прокоментував удар дронами зі сторони Лівану
фото з відкритих джерел

Один із запущених з Лівану безпілотників був спрямований у бік резиденції прем'єр-міністра Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловився щодо атаки безпілотників, запущених з території Лівану, один з яких був спрямований на його резиденцію. Свою заяву Біньямін Нетаньягу оприлюднив у соцмережі Х.

«Спроба проксі Ірану «Хезболли» вбити мене і мою дружину сьогодні була серйозною помилкою. Це не завадить ні мені, ні Державі Ізраїль продовжувати нашу справедливу війну проти наших ворогів, щоб забезпечити наше майбутнє. Я кажу Ірану та його помічникам в осі зла: Кожен, хто намагається завдати шкоди громадянам Ізраїлю, заплатить високу ціну», – заявив глава уряду.

Він додав, що Ізраїль продовжить знищувати терористів і тих, хто їх відправляє.

«Ми повернемо наших заручників додому з Гази. І наших громадян, які живуть на північному кордоні, ми безпечно повернемо додому. Ізраїль сповнений рішучості досягти всіх військових цілей і змінити безпекову реальність у нашому регіоні для майбутніх поколінь», – запевнив Нетаньягу.

Канцелярія прем’єра підтвердила, що його приватна резиденція в Кесарії стала мішенню атаки безпілотника. Нетаньягу і його дружини Сари в цей час не було вдома, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи ліквідацію лідера ХАМАС Яхьї Сінвара, зазначив, що ворог «отримав серйозний удар». Водночас, за його словами, завдання, яке стоїть перед Ізраїлем, «ще не завершене».

До слова, ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є «найсучаснішим».

Зауважимо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена про готовність завдати ударів по військових об'єктах Ірану, а не нафтових чи ядерних. 

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Теги: міністр Ізраїль військові ХАМАС озброєння ворог соцмережі Беньямін Нетаньягу

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