Наслідки ворожих ударів по Сумах та Харкову

У Сумах після атаки росіян БпЛА та ракетами, в деяких районах пропало світло та вода

Ввечері, 19 жовтня ворог завдав ударів по багатьох містах та регіонах України. У Сумах після обстрілу зникли світло і вода. Також стало відомо, що російські окупанти завдали авіаційних бомбових ударів по Харкову близько опівночі, 20 жовтня.

Місто Суми частково залишилися без світла і води. Проблеми з'явилися після вибухів. Про це повідомило «Суспільне».

«У деяких районах Сум немає світла та води», - йдеться у повідомленні.

Харків сьогодні був атакований керованою авіаційною бомбою. За словами мера міста, у Харкові було чутно вибух, «профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБа» .

Зазначимо, о 23.47 у поліції Харківської області писали в мережі про фіксацію руху керованих авіаційних бомб (КАБ) на Харків. Також у правоохоронних органах закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

Додамо, що харківські ЗМІ та Telegram-канали писали про вибух, який було чути в районі міста Харків, близько, майже о 00.00 рівно.

Нагадаємо, станом на 01:00 20 жовтня у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу БпЛА та балістики.

До слова, у ніч проти 19 жовтня Росія атакувала безпілотниками Київ. Внаслідок чого постраждав Дарницький район столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Раніше російські війська атакували центр Харкова керованою авіабомбою, влучивши у проїжджу частину. Внаслідок вибуху загорівся автомобіль та отримали пошкодження кіоски, вікна лікарні та готелю, який вже раніше зазнавав ворожих обстрілів.