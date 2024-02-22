Бразилія відмовилася заправляти літак Лаврова через страх санкцій

Літак Лаврова все ж пообіцяли «заправити в іншому місці»

Лавров мав летіти на зустріч із президентом країни Лула да Сілвою

Літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США. Про це повідомили Aero telegraph і російська служба «Радіо Свобода».

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Зокрема, йдеться про компанію Vibra Energia.

Спочатку уряд Бразилії запропонував літаку з Бразиліа зробити ще одну зупинку в Ріо-де-Жанейро, перш ніж вирушити до Росії. Але Кремль відмовився.

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Потім Лаврову вирішили запропонувати летіти літаком, який доставить міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйру назад у Бразиліа.

Сам Лавров публічно не визнав такої проблеми, однак заявив, що в Бразилії «практично немає компаній, які заправляють літаки і які не належать західним корпораціям».

Як повідомлялося, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров під час польоту до Нью-Йорка на засідання Ради безпеки ООН облітав «недружні» країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляє, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території.