Білий дім анонсував масштабний пакет санкцій проти Росії

Пакет санкцій охоплюватиме низку різних елементів російської оборонно-промислової бази

Сполучені Штати готують великий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться її оборонної промисловості та скоротить експортний потенціал. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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«Ми плануємо запровадити пакет санкцій наприкінці цього тижня, що, очевидно, буде наслідком трагічної смерті Олексія Навального. Цей пакет санкцій також з'явиться напередодні дворічної річниці війни РФ проти України», – сказав Салліван.

За його словами, це буде великий пакет санкцій, який охоплюватиме цілу низку різних елементів російської оборонно-промислової бази та джерел доходу для російської економіки, які разом приводять у дію російську військову машину, російську агресію й репресії.

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Він зауважив, що цей пакет доповнює значну систему санкцій, над створенням якої США працювали з союзниками та партнерами протягом останніх двох років.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки розглядають санкції проти китайських компаній, яких підозрюють у допомозі Росії у війні проти України. Обмеження стануть першими прямими санкціями проти Пекіна, попри давні підозри Заходу щодо його підтримки військових операцій Росії.

До слова, Європейський Союз запропонує запровадити санкції проти Кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці. Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика.