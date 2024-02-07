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Депутати Європарламенту хочуть ввести санкції проти інтерв’юєра Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати Європарламенту хочуть ввести санкції проти інтерв’юєра Путіна
Путін дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону
фото з відкритих джерел

Депутат Європейського парламенту хоче, щоб ЄС накладав санкції на скандального колишнього ведучого телеканалу Fox Такера Карлсона

Депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт закликав ввести санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомило видання Newsmaker.

«Оскільки Путін є воєнним злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ (ЄС) також розглянула його справу», – сказав Вергофстадт.

Цього тижня Карлсон відвідав Росію, а у вівторок заявив, що незабаром опублікує інтерв'ю з російським президентом.

Луїс Гарікано, колишній депутат Європарламенту, сказав виданню, що він згоден з позицією Вергофстадта. 

«Він більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки», – сказав Гарікано про Карлсона.

Зміст інтерв'ю Карлсона з Путіним поки що не зрозумілий, але, зважаючи на те, що Карлсона тривалий час захищав певні аспекти російської політики, очікується, що воно буде прихильним до Москви.

«Перш за все, слід пам'ятати, що Путін – не просто президент країни-агресора, він розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та воєнних злочинах», – прокоментував депутат Європарламенту Урмас Пает, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ Естонії.

«Карлсон хоче надати трибуну комусь, кого звинувачують у злочинах геноциду – це неправильно. Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед Міжнародним кримінальним судом. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Отже, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в'їзд до країн ЄС», – додав депутат.

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком. 

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Карлсон також заявив, що відправив запит в Офіс президента України, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. 

Як повідомлялося, президент Росії дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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Теги: журналіст путін Європарламент санкції

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