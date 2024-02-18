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У Росії, попри санкції, зростає виробництво винищувачів Су-35

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії, попри санкції, зростає виробництво винищувачів Су-35
Виробничий цех зі складання Су-35
фото з відкритих джерел

Москві вдалося імпортувати критично важливі компоненти на суму близько 1,2 млрд доларів через країни-посередники

Попри західні санкції, що обмежують постачання мікросхем і деталей для напівпровідників, Росія, схоже, здатна зберегти, а можливо, і збільшити виробництво своїх передових винищувачів Су-35. Як повідомляє чеський інформаційний центр НАТО, кількість літаків на заводі «Сухого» в Комсомольську-на-Амурі зросла до 29 машин у жовтні 2023 року.

Такі дані наводяться на основі ексклюзивних супутникових знімків російського підприємства, які були надані фахівцями технологічної компанії SpaceKnow. Вони використовували свій унікальний додаток IMINT, який за допомогою штучного інтелекту аналізує події, що відбуваються на великих територіях.

Спеціалізований алгоритм SpaceKnow, який автоматично виявляє та ідентифікує літаки, було використано для вивчення серії високоякісних знімків, наданих супутниками SkySat компанії Planet Labs, за період із квітня 2020 року по жовтень 2023 року. Результати аналізу розкрили цікаві деталі, повідомили в Центрі.

Знімок території заводу з виробництва Су-35. Квітень 2022 року
Знімок території заводу з виробництва Су-35. Квітень 2022 року
фото: Natoactual.cz

Якщо 2020 року на стендах виробничого майданчика Су-35 зазвичай з'являлося максимум два літаки одночасно, то наступного року їх було вже від 11 до 16 машин. А в жовтні 2023 року біля складальних залів «припаркувалося» вже 29 таких винищувачів.

Знімок території заводу з виробництва Су-35. Жовтень 2023 року
Знімок території заводу з виробництва Су-35. Жовтень 2023 року
фото: Natoactual.cz

Водночас у SpaceKnow зазначили, що суворо точних даних про те, скільки нових літаків зійшло з конвеєра, не існує, але, імовірно, нові літаки припарковані в прилеглих до складальних цехів зонах. Зокрема, деякі машини поки що можна побачити на зображеннях без фарбування, а розташування «припаркованих» літаків неодноразово змінювалося.

Це відповідає висновкам великого аналізу, проведеного Американським центром аналізу європейської політики CEPA. У матеріалі йдеться, що Росія змогла налагодити виробництво 30-35 нових літаків Су-35 за останні місяці. За різними оцінками, на папері на озброєнні ПКС РФ перебуває 114 таких машин.

Попри суворе ембарго на імпорт мікрочипів і напівпровідникових деталей, необхідних для сучасної військової техніки, Росія вміло долає ці обмеження. Оглядачі BNN Breaking пишуть, що Москві вдалося імпортувати ці критично важливі компоненти на суму близько 1,2 млрд доларів через країни-посередники.

«Цей стратегічний маневр не тільки підкреслює обмеження міжнародних санкцій, а й демонструє здатність РФ адаптуватися перед лицем негараздів», – підсумували автори публікації.

Раніше повідомлялося, що Уряд Канади зняв санкції із чотирьох осіб, зокрема колишньої дружини російського мільярдера Михайла Фрідмана Ольги Айзіман.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії – причиною стали китайські компанії. ЄС прагне довести до кінця свій 13-й пакет санкцій проти Росії до другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це доповнить пакет фінансової підтримки Києва в розмірі 50 млрд євро і пропозицію про резервування прибутку від заморожених активів країни-агресорки.

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Теги: росія санкції ембарго імпорт машини обмеження

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