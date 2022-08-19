Ядерний регулятор заборонив запуск двох енергоблоків Запорізької АЕС

Держатомрегулювання змінило умови ліцензованої експлуатації першого та другого енергоблоків

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила запуск першого і другого енергоблоків Запорізької атомної станції. Про це повідомляє сайт регулятора у п'ятницю, 19 серпня.

Згідно з наказом, експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах «перевантаження палива» – «холодний зупин». Наказ також визначає, що експлуатація енергоблока №2 Запорізької АЕС здійснюється у стані «холодний зупин».

Підставою для внесення змін стала заява Енергоатому і подані разом із нею документи, а також постанова колегії Держатомрегулювання від 4 серпня «Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими Російської Федерації».

У відомстві зазначили, що визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами.

Раніше Державна інспекція ядерного регулювання України попередила, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС може призвести до аварії, схожої до тієї, що сталася на японській АЕС «Фукусіма-1» у 2011 році.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ «анонсували» провокацію на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова. Українська розвідка своєю чергою повідомила, що російські загарбники можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.