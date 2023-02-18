Міністр оборони Британії повідомив, коли Україна отримає винищувачі

Україна отримає винищувачі Typhoon лише після війни

Україна може отримати від Великої Британії сучасні винищувачі Typhoon. Але це станеться лише після закінчення війни. Про це сказав міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв’ю Spiegel.

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«Київ дуже конкретно запитує про бойову авіацію, це добре відомо. Ми дуже чітко сказали, що розпочнемо навчання українських пілотів реактивних літаків тут, у Великій Британії, незабаром, спочатку на тренажерах. Але також зрозуміло, що питання про винищувачі, швидше за все, постане в середньостроковій перспективі», – сказав Воллес.

Він пояснив, що навчання керуванню сучасними винищувачами потребує багато зусиль та декілька років, зокрема «для одного літака треба близько 150 техніків на землі, оскільки системи дуже складні».

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«Але жодна західна країна не хоче посилати своїх людей в Україну, принаймні до тих пір, поки в Україні триває війна», – каже Воллес.

Тому, за його словами, «швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни». «І я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну. Особливо такі сучасні літаки, як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon. Вони будуть поставлятися в Україну лише після війни», – заявив Воллес.

Він зазначив, що такий консенсус серед західних партнерів.

Воллес додав: «Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення».

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