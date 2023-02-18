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Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси – Сунак

Надія Карбунар
glavcom.ua
Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси – Сунак
Велика Британія продовжує підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

У лютому Британія відправила до України стільки ж військової техніки, скільки за весь 2022 рік

Велика Британія постачатиме Україні далекобійні боєприпаси та систему ППО. Про це прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав на безпековій конференції у Мюнхені.

«Нам потрібна військова стратегія щодо України. Володимир Путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО», – наголосив Сунак.

За його словами, у лютому Британія відправила до України «стільки ж військової техніки, скільки за весь 2022 рік».

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО. 

Раніше прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте розповів, чи отримає Україна літаки від Нідерландів.

Також ЗСУ назвали літак, який може змінити хід війни.

Також Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів.

Теги: міністр путін Велика Британія боєприпаси Ріші Сунак системи ППО

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