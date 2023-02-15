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Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія назвала, яку зброю Україна може отримати замість винищувачів
Воллес закликає передати Україні зброю великої дальності і зенітні ракети
фото з відкритих джерел

Воллес: «Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою»

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що союзники могли б допомогти Україні швидше, підтримуючи операції «на землі» і не зосереджуючись на наданні літаків. Про це Воллес сказав в ефірі Sky News.

Замість винищувачів, для надання яких будуть потрібні місяці на навчання пілотів і «істотна технічна бригада», Велика Британія могла б надати більш термінову підтримку. Зокрема, передати зброю великої дальності і зенітні ракети.

«Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит», – сказав він.

Воллес також порівняв відправку літаків в Україну з подарунком боліда Формули-1. «Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа», – сказав він, намагаючись обґрунтувати, чому з поставками винищувачів є складнощі.

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Теги: Велика Британія автомобіль навчання Україна зброя війна

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