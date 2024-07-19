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Британія пообіцяла подвоїти допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британія пообіцяла подвоїти допомогу Україні
Президент Зеленський та прем’єр Британії Кір Стармер на Даунінг-стріт
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Прем'єр Кір Стармер заявив, що агресію Росії «не можна пробачити і залишити безкарною»

Україна користується непохитною підтримкою Великої Британії, тому Лондон «подвоїть» допомогу Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

Стармер заявив, що агресію Росії «не можна пробачити і залишити безкарною».

Також прем'єр прокоментував візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт. За його словами, приїзд Зеленського став «справжньою історичною подією». Кабінет міністрів Великобританії привітав українського президента оплесками стоячи, оскільки він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерській зустрічі з 1997 року.

«Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вашій присутності тут. Для мене велика честь та привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії» – сказав прем'єр-міністр.

Зокрема, Зеленський став першим іноземним лідером XXI століття, який особисто виступив перед кабінетом міністрів, свідчить про «ту пошану, якою він користується... у цій країні і в усьому світі».

Стармер сказав, що зранку прийняв запрошення знову відвідати Україну у майбутньому.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії.

Раніше під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III.

До слова, 18 липня президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Велику Британію. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський президент військова допомога

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