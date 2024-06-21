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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів про вступ в ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів про вступ в ЄС
Створено делегацію України для участі у переговорах з Європейським Союзом
фото з відкритих джерел

Делегацію очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом. Про це йдеться в указі №365/2024.

Делегацію для переговорів про вступ із ЄС очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Склад делегації: 

  • Стефанішина Ольга Віталіївна – Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, глава делегації – головний переговірник
  • Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України
  • Корнієнко Олександр Сергійович – Перший заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)
  • Бережна Тетяна Василівна – заступник Міністра економіки України
  • Бігун Надія Валеріївна – заступник Міністра економіки України
  • Вернер Ігор Євгенійович – Голова Державної служби статистики України
  • Висоцький Тарас Миколайович – перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
  • Воробей Світлана Іванівна – заступник Міністра фінансів України
  • Головня Віталій Олександрович – заступник Міністра аграрної політики та продовольства України
  • Гринчук Світлана Василівна – заступник Міністра енергетики України
  • Деркач Сергій Анатолійович – заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
  • Драганчук Юрій Олегович – заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції
  • Жовква Ігор Іванович – Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Ільков Олександр Михайлович – генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
  • Іонан Валерія Едуардівна – заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції
  • Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра економіки України – Торговий представник України
  • Кириленко Павло Олександрович – Голова Антимонопольного комітету України
  • Кіндратів Віталій Зіновійович – заступник Міністра економіки України
  • Кудрявець Євген Володимирович – перший заступник Міністра освіти і науки України
  • Кузьо Володимир Вікторович – заступник Міністра економіки України
  • Лібанов Максим Олександрович – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  • Марченко Марія Василівна – заступник Керівника Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України
  • Мудра Ірина Романівна – Заступник Керівника Офісу Президента України
  • Немчінов Олег Миколайович – Міністр Кабінету Міністрів України
  • Ніколайчук Сергій Анатолійович – заступник Голови Національного банку України (за згодою)
  • Перебийніс Євген Петрович – заступник Міністра закордонних справ України
  • Постоловська Ірина Олександрівна – заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції
  • Сергєєв Олексій Олексійович – заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Слободніченко Марина Костянтинівна – заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції
  • Соболев Олексій Дмитрович – заступник Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
  • Стрілець Руслан Олександрович – Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Сугак Людмила Петрівна – заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції
  • Улютін Денис Валерійович – перший заступник Міністра фінансів України
  • Ченцов Всеволод Валерійович – Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії
  • Яременко Ігор Олександрович – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Указ також регламентує затвердження директив для переговорів із ЄС і доручає уряду сформувати й затвердити персональний склад робочих груп щодо підготовки переговорних позицій України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 – з Молдовою.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.

Читайте також: Вступ України до ЄС: голова Європарламенту зробила заяву 
Теги: Володимир Зеленський президент Ольга Стефанішина указ

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