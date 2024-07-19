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30 років інавгурації Кучми. Відомі політики назвали найбільші помилки другого президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
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30 років інавгурації Кучми. Відомі політики назвали найбільші помилки другого президента
Віктор Медведчук, Леонід Кучма та Віктор Янукович під час призначення останнього прем’єр-міністром України, листопад 2002 року
фото: Reuters

З висоти часу видно неправильні кадрові рішення Кучми, насамперед це стосується Медведчука, Табачника і Янукович

Породження в Україні олігархату та сумнівні кадрові рішення в органах влади вважаються найбільшими помилками Леоніда Кучми. Другий президент не бажав балотуватися на третій термін, але він і не бачив фігури, яка могла б стати наступником та влаштовувала його оточення, розповіли політики того періоду для «Главкому».

Політтехнолог Віталій Чепинога пригадав свою розмову із Кучмою стосовно Віктора Януковича.

«Я якось кажу йому: «Леоніде Даниловичу, а навіщо ви обрали на роль свого наступника цього придурка Януковича?». А він каже, що такі були обставини, так наполягала Росія, так хотів Кремль... З точки зору сьогоднішнього дня, це просто злочин. Але тоді були інші обставини, і він, мабуть, саме у цьому руслі рухався. Бо був газ, якісь домовленості, були економічні зв'язки, традиції, міфи про братерство народів», – розповів Віталій Чепинога.

Призначення Віктора Медведчука та Дмитра Табачника як очільників адміністрації президента – аналітики теж вважають помилкою Кучми. Одіозний Медведчук очолював адміністрацію від 2002 року і до кінця другої каденції Кучми. 

Прессекретар другого прездинта Михайло Дорошенко вважає, що Кучмі, який переживав тоді кризу через зникнення опозиційного журналіста та масові протести, які докотилися до самої Банкової у вигляді акції «Україна без Кучми», був потрібен хтось більш жорсткий та безжальний, аніж попередні глави адміністрації.

Дипломат Роман Безсмертний пояснює сумнівні призначення «зашморгом Москви». «Питання появи і Медведчука, і Януковича в українській політиці – це не лише дії Кучми. Що стосується Медведчука, то я ще пам'ятаю період, коли команда, до якої входив Медведчук, працювала з Леонідом Макаровичем Кравчуком. А потім вона дивним чином опинилася біля Леоніда Даниловича Кучми. А все тому, що не завжди перша особа держави здатна, скажімо так, приймати вольові рішення. Виникають ситуації, коли ці вольові рішення просто неможливі», – вважає Безсмертний. Дипломат зауважив, що Медведчук був помилкою Кучми.

До системних помилок президента Кучми відносять і породження в Україні олігархату.

Історію становлення українського крупного бізнесу переповідає Михайло Поживанов: «Пінчук став зятем Кучми, і Пінчуку за безцінь віддали всю трубну промисловість України, а це найкраще, що було тоді на ринку, бо майже вся трубна промисловість була побудована у середині 1980-х, тобто її ще років із сорок можна було експлуатувати і нічого не вкладати», – наголошує Поживанов. Він додав, що у ті часи, аби якось збалансувати «подарунок», Кучми для Пінчука, металургійна промисловість відійшла Ахметову, а хімічна – Фірташу.

Нагадаємо, 19 липня 1994-го Леонід Кучма у Верховній Раді склав присягу на вірність Україні.

До слова, президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма вважає, що сьогодні президент України Володимир Зеленський має досвід, якого немає майже ні в кого з його колег-президентів. 

Раніше в інтерв'ю The Guardian експрезидент України Леонід Кучма розповів, що 24 лютого 2022 року, в день вторгнення Росії, він з дружиною Людмилою був в центрі Києва і не вірив, що Путін дійсно наважиться піти на Київ. «Я був упевнений, що Путін здатний вторгнутися, але не впевнений, чи вирішить він це зробити», – сказав Кучма.

За його словами, метою Путіна було не лише захоплення землі, а й знищення «концепції» самої України як «конкурентної альтернативи Росії». 

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Теги: президент Україна металургія промисловість Леонід Кучма Роман Безсмертний путін росія

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