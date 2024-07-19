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Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів Британії
фото з відкритих джерел

Зеленський є першим іноземним лідером, який буде присутнім на засіданні британського уряду, після президента США Білла Клінтона в 1997 році

У п’ятницю, 19 липня, президент України Володимир Зеленський виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Великої Британії. Про це йдеться на сайті уряду Британії. 

Український лідер стане першим іноземним гостем у будинку 10 на Даунінг-стріт з моменту обрання Кіра Стармера новим премʼєром Британії. До того ж Зеленський є першим іноземним лідером, який буде присутнім на засіданні британського уряду, після президента США Білла Клінтона в 1997 році.

«Президент України зустрінеться з новим складом Кабінету міністрів та поінформує його про ситуацію на полі бою в Україні, а також про необхідність посилення європейської оборонної промислової бази, щоб випередити російську загрозу», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що лідери двох країн договір про підтримку оборонного експорту, який підпишуть міністри оборони, щоб запустити оборонно-промислові бази Великої Британії та України і збільшити виробництво військової техніки й озброєнь.

«Договір дозволить Україні залучити 3,5 млрд фунтів стерлінгів експортного фінансування для підтримки своїх збройних сил. Він також дозволить українським та британським оборонним компаніям інвестувати в подальший розвиток військового потенціалу та продовжувати швидко впроваджувати інновації у сфері новітньої військової техніки», – зазначається на сайті уряду Британії.

Нагадаємо, 18 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III.

Як повідомлялося, 18 липня президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Велику Британію. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Теги: Володимир Зеленський Велика Британія

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