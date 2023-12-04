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Ціна на золото досягла історичного максимуму, допомога для ЗСУ від Британії. Головне за 4 грудня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ціна на золото досягла історичного максимуму, допомога для ЗСУ від Британії. Головне за 4 грудня
фото з відкритих джерел

Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами

Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами, ціна на золото досягла історичного максимуму, ще один нардеп складає депутатський мандат. «Главком» склав добірку новин 4 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ще один нардеп складає депутатський мандат

Народний депутат-мажоритарник Дмитро Шпенов подав заяву про складання депутатських повноважень.

У 2019 році Шпенов був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 37 мажоритарним округом (Дніпропетровська область). До цього Шпенов ще двічі обирався народним депутатом: у 2007 році – за списком «Партії Регіонів» під номером 142, а у 2012 році за тим же округом, що й у 2019 році.

ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»

Україна веде розробку довгих ракет типу «Нептун», а також модернізацію зенітно-ракетних комплексів С-300 та «Бук». Зазначається, що військово-політичне керівництво визначило завдання щодо виробництва озброєнь, техніки, ракет та боєприпасів.

Ціна на золото досягла історичного максимуму

Ціни на золото досягли нового рекорду – спотові ціни сягнули $2,1 тис. Світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі. Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів наступного року і залишитися вище рівня у $2 тис., посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара і можливе зниження процентних ставок.

Зазначається, що ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією нейтралізувало злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і «вибивали» гроші з потенційних призовників.

Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами

Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами. Про це пише The Times.

Видання зазначає, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з дронами-камікадзе Shahed. Йдеться про ракети Martlet.  Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

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Теги: депутат золото Велика Британія ЗСУ війна

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