Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times
Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense
фото з відкритих джерел

Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь

Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами. Про це пише The Times.

Видання зазначає, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з дронами-камікадзе Shahed. Йдеться про ракети Martlet. 

Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року. 

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

 

Теги: системи ППО ракета Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В європейських країнах працевлаштовані понад 60% українських біженців
В яких країнах ЄС найбільше працевлаштованих українців: інфографіка
28 листопада, 08:22
Окупанти атакували Київ балістичною ракетою
Військові встановлюють тип ракети, якою РФ вдарила по Києву
11 листопада, 11:20
У Центрі кібербезпеки заявили, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації
Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
14 листопада, 17:15
Німецькі системи Patriot сприяли захисту населення та критичної інфраструктури Польщі
Німеччина забирає свої ППО Patriot з Польщі
9 листопада, 09:07
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку
Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
14 листопада, 12:15
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
Німеччина передасть Україні додаткові системи Iris-T
13 листопада, 21:44
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки
Росія вдарила ракетами по Запорізькій області, є загиблі
15 листопада, 13:10
Уночі в багатьох областях України працювали сили ППО
Уночі РФ випустила по Україні 20 дронів і ракети: дані Генштабу
30 листопада, 07:34
Російські окупанти атакували Україну дванадцятьма ударними дронами та керованою авіаційною ракетою
Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили, чим атакували окупанти
Вчора, 07:26

Події в Україні

Столтенберг дав обіцянку Умєрову
Столтенберг дав обіцянку Умєрову
Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times
Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
На Кіровоградщини ділки обкрадали вантажівки з майном для армії під час руху (фото)
Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
Справа Богуслаєва: Вища рада правосуддя дозволила арештувати чотирьох суддів
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
ЗСУ отримали дефіцитні ракети для ППО та сучасні зенітні комплекси – Зеленський
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)
Ділки з Дніпра намагалися продати в РФ запчастини до МіГ-29 (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
30K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
24K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж
22K
Польща визнала примусову депортацію українців гуманною: історики пояснили, що з цим не так
21K
Російські диверсії на путінських газових потоках. Німці починають бачити мотиви
16K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua