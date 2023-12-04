Британія передала Україні ракети для боротьби із дронами – The Times

Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь

Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами. Про це пише The Times.

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Видання зазначає, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з дронами-камікадзе Shahed. Йдеться про ракети Martlet.

Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

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Ракети Martlet – легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року.

Триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».